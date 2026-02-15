Το βράδυ του Σαββάτου, 14 Φεβρουαρίου, ο Δημήτρης Αλεξάνδρου γιόρτασε τον έρωτα στο πλευρό της Ρίας Ελληνίδου, διασκεδάζοντας στο κέντρο όπου εμφανίζεται η αγαπημένη του. Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι, που μετρά σχεδόν έναν χρόνο κοινής πορείας, επιλέγει να κρατά τη σχέση του μακριά από τις κάμερες, πλέον δεν κρύβουν την ευτυχία τους, απολαμβάνοντας κάθε στιγμή μαζί χωρίς να νιώθουν την ανάγκη για δημόσιες δηλώσεις.

Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου απήλαυσε το βράδυ του Σαββάτου τη σύντροφό του και μοιράστηκε ένα βίντεο από τη στιγμή που η Ρία Ελληνίδου τραγουδάει στη σκηνή μέσα από τα Instagram Stories του.

Είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο

Ο επιχειρηματίας και η τραγουδίστρια είναι μαζί από τον περασμένο Μάιο, περνώντας μάλιστα μαζί και τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Κανείς από τους δύο δεν έχει επιβεβαιώσει μέχρι στιγμής την σχέση τους.

Η Ρία Ελληνίδου είχε βρεθεί καλεσμένη στη Ναταλία Γερμανού δηλώνοντας: «Μου τη σπάει η ενασχόληση των μέσων με την προσωπική μου ζωή, γι’ αυτό εξηγήστε μου εσείς που δεν εγκρίνεται. Δεν κρύβομαι, αλλά θέλω να μιλάω για τη δουλειά μου. Ούτε θα ρωτούσα κάποιον για την προσωπική του ζωή. Αυτό που επέλεξα να κάνω βέβαια, επειδή εκτίθεμαι, είναι πρόβλημά μου να σχολιάζονται τα πάντα, από την προσωπική μου ζωή μέχρι τη νούμερο βαφή βάζω στα μαλλιά μου».

