Στην εκπομπή Super Κατερίνα εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ο οποίος μίλησε ανοιχτά για τον γιο του Πάρη, ο οποίος σε λίγο καιρό κλείνει τα τρία, αλλά και για την τωρινή σχέση με την πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη.

Παράλληλα, σχολίασε και τις φήμες που έχουν κυκλοφορήσει γύρω από την προσωπική του ζωή, όπως αυτή με τη Ρία Ελληνίδου.

Αναφερόμενος στη συμβίωση με την Ιωάννα Τούνη και στο πώς άλλαξαν οι ισορροπίες μετά τη γέννηση του παιδιού τους, εξήγησε ότι είναι φυσιολογικό ένα ζευγάρι να περάσει δύσκολες φάσεις: «Η μαμά σηκώνει μεγάλο βάρος και οι πατεράδες το καταλαβαίνουμε πιο αργά. Όταν κουράζεσαι, μπορείς να πεις λόγια που δεν εννοείς. Ο εγωισμός καμιά φορά μπαίνει μπροστά».

Όσο για το αν προσπάθησαν να σώσουν τη σχέση τους, ο Αλεξάνδρου ήταν ειλικρινής: «Κανείς δεν παντρεύεται και κάνει παιδί για να χωρίσει. Η Ιωάννα προσπάθησε ακόμη περισσότερο…».

Με χιούμορ θυμήθηκε και παλιές στιγμές από τη σχέση τους, λέγοντας ότι «το 2021 δεν ήταν όπως σήμερα» και ότι τότε εκείνη ερχόταν στο σπίτι «με ένα backpack», για να δείξει πόσο διαφορετική ήταν η ζωή τους στην αρχή.

