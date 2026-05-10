Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου τα έδωσε όλα στη συναυλία-σταθμό των Metallica στην Αθήνα. Το γνωστό μοντέλο βρέθηκε ανάμεσα στις χιλιάδες κόσμου που κατέκλυσαν το ΟΑΚΑ, και δεν σταμάτησε λεπτό να απολαμβάνει τον εκρηκτικό παλμό της βραδιάς.

Σε βίντεο που ανέβασε στο Instagram, τον βλέπουμε σε τρελά κέφια να τραγουδά τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, ενώ μαζί με τους φίλους του “έπαιζε” με μια τεράστια φουσκωτή μπάλα, μεταφέροντας την ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα του σταδίου απευθείας στις οθόνες των ακολούθων του.

Η ατμόσφαιρα στο ΟΑΚΑ ήταν εντυπωσιακή από την πρώτη στιγμή, με δεκάδες χιλιάδες θεατές να τραγουδούν ασταμάτητα. Μάλιστα, μία από τις στιγμές που ξεσήκωσαν περισσότερο το ελληνικό κοινό ήταν όταν οι Metallica έπαιξαν το «Δε χωράς πουθενά» από τις θρυλικές Τρύπες, προκαλώντας πανδαιμόνιο στο στάδιο.

Λίγο αργότερα, το συγκρότημα έκλεψε ξανά το χειροκρότημα όταν έπαιξε το θρυλικό συρτάκι του «Ζορμπά», με το ΟΑΚΑ να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο πάρτι.

