Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Δημήτρης Μακαλιάς φιλοξενήθηκε στο «Buongiorno» με τη Φαίη Σκορδά και αναφέρθηκε στην ακύρωση της παράστασης «Πες το Ψέματα», που προκάλεσε αντιδράσεις λόγω της απουσίας γυναικών κωμικών από το καστ.

Ο ηθοποιός χαρακτήρισε το γεγονός «μαύρη σελίδα για το ελληνικό θέατρο» και τόνισε πως του έδωσε ένα σημαντικό μάθημα για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία με ανθρώπους γύρω του.

Σχολίασε μάλιστα τη διπλή στάση των μέσων ενημέρωσης, αναφέροντας ότι υπήρχαν εκπομπές με γυναίκες χωρίς να προκαλέσουν αντιδράσεις: «Προχθές άκουγα τον Πέτρο Κωστόπουλο να μιλάει για μια εκπομπή με τέσσερις γυναίκες και δεν άνοιξε ρουθούνι», είπε.

Ο Μακαλιάς επισήμανε πως παρά την ακύρωση, η σχέση του με τους υπόλοιπους συντελεστές παραμένει καλή και ότι η εμπειρία του έδωσε δύναμη να παραμείνει ήρεμος και ευτυχισμένος, παρά τις αντιδράσεις.

Η παράσταση, που είχε προγραμματιστεί για τον Φεβρουάριο του 2025 στο Θέατρο Ακροπόλ, ακυρώθηκε μετά από αποχωρήσεις καλλιτεχνών και καταγγελίες εννέα γνωστών stand-up comedians για συστημικό αποκλεισμό των γυναικών από μεγάλες παραγωγές. Η παραγωγή υποστήριξε ότι ορισμένες γυναίκες δεν ήταν διαθέσιμες, ωστόσο οι ίδιες απάντησαν ότι δεν έγινε ποτέ πρόθεση να συμπεριληφθούν εξαρχής.