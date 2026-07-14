Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής του ΣΚΑΪ, Δημήτρης Πανόπουλος μία εβδομάδα μετά το τέλος της μεσημεριανής του εκπομπής, ξεκίνησε τις καλοκαιρινές του διακοπές μαζί με την Μαρία Αναστασοπούλου.

Τους δύο συναδέλφους τους δένει στενή φιλία και αμοιβαία επαγγελματική εκτίμηση και δεν είναι η πρώτη φορά που επιλέγουν να κάνουν μαζί διακοπές.

Το απόγευμα της Δευτέρας (13/7) ο Δημήτρης Πανόπουλος διάλεξε μερικές από τις καλύτερες στιγμές του στη Νάξο και ανέβασε ένα καρουζέλ φωτογραφιών στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Μάλιστα, σε μία από αυτές, βλέπουμε τον ίδιο να περπατά στην παραλία φορώντας ένα μαγιό σε μπλε αποχρώσεις, ενώ τα σχόλια των χρηστών εστίασαν κυρίως στους καλοσχηματισμένους του κοιλιακούς.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Dimitris Panopoulos (@dimpanopoulos)

Η Μάρτζυ Λαζάρου, η Εβελίνα Νικόλιζα και ο Ηλίας Κιαζόλι ήταν μερικοί από τους φίλους του που έσπευσαν να τον εκθειάσουν για την εμφάνισή του.

govastiletto.gr -Δημήτρης Πανόπουλος: Τι είπε για τη συνεργασία με την Μ. Αναστασοπούλου