Τον περασμένο Μάιο, η Αθηνά Οικονομάκου αρραβωνιάστηκε τον Bruno Cerella, περίπου έναν χρόνο μετά τον χωρισμό της και την έναρξη της νέας της σχέσης. Παρόλο που η ηθοποιός δεν έχει δώσει λεπτομέρειες, το Σαββατοκύριακο διέρρευσαν πληροφορίες: ο γάμος θα γίνει στην Πάρο τον Ιούνιο, πιθανότατα στις 6 ή στις 16 του μήνα, και το catering έχει ήδη κλειστεί.

Σύμφωνα με το Happy Day στον ALPHA, ο γάμος θα είναι ανοιχτός με περίπου 200 καλεσμένους.

«Είναι σε αναζήτηση χώρου», μετέφερε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Με τον Δημήτρη Παπανώτα να σχολιάσει για την απόφαση της Αθηνάς Οικονομάκου να κάνει ανοιχτό γάμο: «Ένα δεύτερο γάμο όταν έχεις παιδιά, τον κάνεις πιο διακριτικά με ένα φουστανάκι λευκό…».

«Από την άλλη είναι δυο νέα παιδιά που δεν έκρυψαν ποτέ ότι είναι μαζί. Δεν πιάστηκαν καν από τα σχόλια για το πόσο σύντομα είναι μαζί», του απάντησε η Σταματίνα Τσιμτσιλή.

Η ίδια η Αθηνά Οικονομάκου έχει μιλήσει ανοιχτά για τα συναισθήματά της, λέγοντας: «Πρόταση γάμου έγινε ναι. Εξαρχής ήταν τόσο έντονο που δεν σκεφτήκαμε ποτέ ότι περάσαμε το στάδιο της γνωριμίας κλπ για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Σε αυτή την περίπτωση αυτό που έχει συμβεί σε εμένα είναι κάτι μαγικό και εύχομαι να κρατήσει για πάντα, ήταν καρμικό. Δεν υπήρχε ποτέ να σκεφτούμε πώς θα γίνουν τα πράγματα, είχε μια ροή που δεν σκέφτηκα τίποτα και ούτε ξέρω πώς έγιναν τα πράγματα».

