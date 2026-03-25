Την Τετάρτη 25η Μαρτίου στο πλατό του Happy Day πρόβαλλαν σήμερα δηλώσεις του Πασχάλη σχετικά με την κόρη που έχει αποκτήσει μέσω εξωσυζυγικής σχέσης. Ο τραγουδιστής ήταν ιδιαίτερα έντονος και απομακρύνθηκε από την κάμερα.

Μετά την προβολή του σχετικού αποσπάσματος, η Σταματίνα Τσιμτσιλή με τους συνεργάτες της, σχολίασαν την αντίδρασή του, ενώ αναφέρθηκε και στη δήλωση του Νίκου Συρίγου το Σαββατοκύριακο σχετικά με την υπόθεση της κόρης του Πασχάλη.

Ο Δημήτρης Παπανώτας λοιπόν, ήταν χείμαρρος εναντίον του δημοσιογράφου, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Ντροπή, που λέει και ο Συρίγος! Ο Συρίγος όλα “ντροπή”! “Ντροπή” από την αρχή μέχρι το τέλος όλα! Όπως όταν ακούω “ενσυναίσθηση”, μου έρχεται Συνατσάκη, έτσι όταν ακούω “ντροπή”, μου έρχεται Συρίγος».

«Ένα επιχείρημα έχει ο Συρίγος βασικό, το “ντροπή”», είπε αργότερα.

Τι είπε το Σαββατοκύριακο ο Συρίγος για τον Πασχάλη;

«Είναι ντροπή αυτά που λέει ο κύριος Πασχάλης. Είναι ντροπή ο τρόπος που έχει αντιμετωπίσει το θέμα αυτό, γιατί πίσω από αυτό κρύβεται μια ψυχή. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί, ξέρω ότι υπάρχει ένα τεστ DNA, το οποίο έδειξε ότι είναι παιδί του κυρίου Πασχάλη. Όταν υπάρχουν άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει παιδιά που δεν είναι δικά τους με αγάπη, το να λες ότι εγώ αναγνώρισα αυτό το παιδί μόνο δικαστικά και προφανώς να μην του έχεις δώσει την αγάπη που θέλει ένα παιδί, νομίζω ότι πρέπει να το κουβαλάς σαν σταυρό στους ώμους σου, να ντρέπεσαι γι’ αυτό και όλα τα άλλα που λέει ο κύριος Πασχάλης είναι για τα σκουπίδια», είπε ο Νίκος Συρίγος με έντονο τρόπο στον αέρα της εκπομπής, Χαμογέλα και Πάλι.

