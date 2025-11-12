Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Δήμος Αναστασιάδης βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno του MEGA και μοιράστηκε σκέψεις και εμπειρίες από την καριέρα και τη ζωή του, μιλώντας ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε και τη σημασία της οικογένειας.

Ο ίδιος αποκάλυψε την ένταση που ένιωσε κατά τη συμμετοχή του στο Dream Show: «Κάποια στιγμή δεν άντεξα. Ήταν πολύ δύσκολο για μένα, ο εγκλεισμός και οι απαιτήσεις ήταν μεγάλη πίεση», είπε ο τραγουδιστής.

Θύμισε πως η εμπειρία αυτή συνέπεσε με την πρώτη φορά που βρέθηκε μπροστά σε μικρόφωνο και κάμερα, ενώ παράλληλα σπούδαζε στην Κοζάνη και βοηθούσε στην οικογενειακή επιχείρηση ηλεκτρονικών ειδών.

Ο Αναστασιάδης μοιράστηκε επίσης τις προσωπικές του σκέψεις για την πατρότητα και τα παιδιά του με την Τζένη Θεωνά, επισημαίνοντας πως η οικογένεια και η στήριξη τους υπήρξαν καταλύτες για την ψυχική του ισορροπία.

«Υπήρχε bullying και στιγμές που ένιωθα χαμένος, αλλά όλα αυτά με έκαναν πιο δυνατό», τόνισε.

