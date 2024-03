Στην Αράχωβα θα βρεθεί 16 και 17/03 ο Dj Αντώνης Δημητριάδης για 2 «τρελά» πάρτυ στο Panagiota Plus που θα κρατήσουν μέχρι το πρωί και αναμένεται να αποτελέσουν το γεγονός της φετινής σεζόν!

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι τα parties που κάνει ο Γιάννης Αντωνίου τόσο στο Panagiota Plus όσο και στην Παναγιώτα, πάντα ξεχωρίζουν και γίνονται… talk of the town. Η δε φιλία του επιχειρηματία με τον Αντώνη Δημητριάδη κρατάει από πολύ παλιά, γεγονός που κάνει το δημοφιλή dj να «καταθέτει» πάντα ψυχή στο Panagiota plus!

Αν «πάρετε τα βουνά» και ο τελικός σας προορισμός είναι η Αράχωβα… ξέρετε που θα κάνετε «στάση» για τη βραδινή σας διασκέδαση: Panagiota Plus!

