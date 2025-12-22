Ο Γιάννης Κούστας είναι ο νέος ιδιοκτήτης του “Αθηνών Αρένα”. Το ιστορικό ακίνητο της Πειραιώς, που το 2024 είχε μεταβιβαστεί από την PRODEA στον Γιάννη Παπαλέκα, αλλάζει πάλι ιδιοκτησιακό καθεστώς. Η εξαγορά χαρακτηρίζεται από την αγορά ως μια ορθολογική επένδυση στα ακίνητα, αντικατοπτρίζοντας τη συνέπεια και τη σοβαρότητα που χαρακτηρίζει τις επιχειρηματικές κινήσεις του ισχυρού εφοπλιστή.»

Παράλληλα η στενή φιλία της Δήμητρας Κούστα Μέρμηγκα με την Άννα Βίσση έχει μετεξελιχθεί σε μια ισχυρή επιχειρηματική συμμαχία μέσω της εταιρείας D&A Productions. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που εστιάζει στην παραγωγή καλλιτεχνικών θεαμάτων υψηλών προδιαγραφών, έχει ήδη δώσει εξαιρετικά δείγματα γραφής, με κορυφαία στιγμή τη θριαμβευτική εμφάνιση της “απόλυτης σταρ” στο Καλλιμάρμαρο το περασμένο καλοκαίρι.

Δεν υπάρχει παρασκήνιο πίσω από την αλλαγή στέγης της Άννας Βίσση. Η απόφασή της να μεταφερθεί στο “Αθηνών Αρένα” είναι το φυσικό επόμενο βήμα μιας σπουδαίας διαδρομής, στοχεύοντας στις δυνατότητες που προσφέρει ένας σύγχρονος και αναβαθμισμένος χώρος.

Μακριά από τη λογική της ίντριγκας που κυριαρχεί στην αγορά, η ουσία βρίσκεται στις σωστές επενδυτικές κινήσεις και στις έντιμες συμπράξεις. Η συνεργασία ανθρώπων που κινούνται με σχέδιο και επαγγελματισμό μπορεί να μην τροφοδοτεί τα σενάρια της δημοσιότητας, είναι όμως η μόνη που παράγει ουσιαστικό αποτέλεσμα και αξίζει να επισημανθεί.

