Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Ο Elon Musk αντέδρασε στα σχόλια της Billie Eilish, η οποία τον χαρακτήρισε «άθλιο» για το ότι δεν χρησιμοποιεί τον τεράστιο πλούτο του για να συμβάλει σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.

Ο δισεκατομμυριούχος απάντησε μέσω social media, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Eilish «δεν είναι και η πιο έξυπνη».

Η τραγουδίστρια είχε προηγουμένως μοιραστεί στο Instagram stories μια ανάλυση της ομάδας My Voice My Choice, η οποία επισημαίνει ότι ο Musk θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μέρος της περιουσίας του για να εξαλείψει την παγκόσμια πείνα, να προστατεύσει απειλούμενα είδη και να βοηθήσει στην ανοικοδόμηση περιοχών που πλήττονται από πολέμους.

Στην ανάρτησή της η Eilish χρησιμοποίησε έντονους χαρακτηρισμούς, όπως «άθλιος και δειλός».

Ο Elon Musk, απαντώντας στο X (πρώην Twitter), σχολίασε με αιχμηρό χιούμορ ότι η Billie Eilish «δεν είναι το πιο κοφτερό μυαλό», αφήνοντας να εννοηθεί ότι δεν αντιλαμβάνεται πλήρως την κατάσταση, ενώ η συζήτηση για το πώς οι δισεκατομμυριούχοι μπορούν να αξιοποιήσουν τους πόρους τους συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις.

