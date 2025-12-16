Ο Έντι Γαβριηλίδης ήταν καλεσμένος, το βράδυ της Δευτέρας 15/12, στο The 2Night Show. Ο γνωστός σχεδιαστής μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη ζωή του, αποκαλύπτοντας διάφορες λεπτομέρειες από την πορεία του στη μόδα.

Αρχικά, ο ίδιος ανέφερε για την αρχή του ταξιδιού του στη μόδα: «Οι γονείς μου ήταν υποστηρικτικοί, είναι μποέμ, δεν κολλούσαν στα μικροαστικά πρότυπα. Δεν ήμουν καλός μαθητής και στη συνέχεια το μετάνιωσα. Θα μπορούσαν να προσπαθήσω παραπάνω, αλλά δεν μου άρεσε η παπαγαλία. Είχα αποφασίσει ότι θα σπουδάσω μόδα στον Λονδίνο. Όταν πήγα στο Λονδίνο συνειδητοποίησα ότι εκεί βρίσκονται πολύ καλύτεροι από όλον τον κόσμο κι ότι δεν είμαι εγώ ο καλύτερος. Αυτό με προσγείωσε κι είπα χαλάρωσε. Έλεγα ότι εδώ νυχτώνει από τις 4 το μεσημέρι. Μετά το συνήθισα και το αγάπησα. Είπα ότι πρέπει να βρω τη δική μου ταυτότητα».

Για το φόρεμα που σχεδίασε και φόρεσε η Lady Gaga, αποκάλυψε: «Το φουστάνι που σχεδίασα και φόρεσε η Lady Gaga, το πούλησα ακριβά σε μια δημοπρασία στο Beverly Hills γιατί είχα ξεμείνει από χρήματα».

Τέλος, σχετικά με το GNTM και τη συμμετοχή του στην κριτική επιτροπή, o Έντι Γαβριηλίδης δήλωσε: «Για το GNTM το Star με εμπιστεύτηκε και με πίστεψε. Είναι η πρώτη φορά που είμαι εγώ το προϊόν κι όχι κάτι που δημιούργησα. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να ακούσεις τι σου έρχεται και να μην το πιέζεις. Έστειλα βιογραφικό, το portofoliο και πέρασα από δοκιμαστικό. Στην αρχή ένιωθα σαν να βλέπω κάποιον άλλον».

