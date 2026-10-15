Μια αφοπλιστική αποκάλυψη για τα αστρονομικά κασέ του παρελθόντος έκανε ο Φίλιππος Σοφιανός, φέρνοντας ως παράδειγμα τη Βάνα Μπάρμπα. Μιλώντας στην Αθηναΐδα Νέγκα και την εκπομπή «Καλύτερα αργά» στο Action 24, ο ηθοποιός θυμήθηκε την περίοδο που τα αμύθητα ποσά μεσουρανούσαν στη μικρή οθόνη. Όπως εξήγησε, η γνωστή πρωταγωνίστρια ήταν εκείνη που «τίναξε τη μπάνκα στον αέρα», αφήνοντας τους πάντες άφωνους με τις οικονομικές της απαιτήσεις για ένα μόλις επεισόδιο.

Πριν φτάσει στη συγκεκριμένη ιστορία, ο Φίλιππος Σοφιανός αναφέρθηκε στη δική του διαδρομή, στις επαγγελματικές επιτυχίες αλλά και στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ένας ηθοποιός, ανεξάρτητα από το πόσο αναγνωρίσιμος μπορεί να είναι. «Το θέατρο μπήκε πολύ ξαφνικά στη ζωή μου, ύπουλα και αναπάντεχα και άφησα τη μουσική. Τα πρώτα δέκα χρόνια τα περάσαμε στην αλαζονεία και στην έπαρση του πρωταγωνιστή. Υπήρξαν περίοδοι παχέων αγελάδων και περίοδος ισχνών αγελάδων. Το επάγγελμα του ηθοποιού είναι αμείλικτο», ανέφερε αρχικά ο Φίλιππος Σοφιανός.

Η τηλεόραση μοίραζε τεράστιες αμοιβές

Στη συνέχεια, η κουβέντα οδηγήθηκε στις εποχές που η τηλεόραση μοίραζε τεράστιες αμοιβές στους πρωταγωνιστές της. Εκεί ήταν που ο ηθοποιός θυμήθηκε μια χαρακτηριστική περίπτωση, αποκαλύπτοντας ότι η Βάνα Μπάρμπα είχε ζητήσει ένα εκατομμύριο δραχμές για μία και μόνο τηλεοπτική εμφάνιση, την περίοδο που ένας μηνιαίος θεατρικός μισθός ανερχόταν στις 140.000 δραχμές.

«Η αυτοκρατορία των ηθοποιών ξεκίνησε όταν μια εξαιρετική συνάδελφος είχε το θράσος και είπε ότι θέλει 1 εκατομμύριο δραχμές για να παίξει σε ένα επεισόδιο. Όταν ο μισθός στο θέατρο ήταν 140.000 δραχμές. Ήταν η Βάνα Μπάρμπα. Έσπασε την πιάτσα και μετά νομιμοποιήθηκε ο καθένας και μπορούσε να ζητήσει ό,τι θέλει. Την αρχή την έκανε η Βάνα. Αυτό κράτησε περίπου δέκα χρόνια. Μετά πέσαμε στην αυτοκρατορία των σεναριογράφων, των σκηνοθετών και των παραγωγών. Το πράγμα ξεχαρβαλώθηκε και έχει συνδεθεί άμεσα η αμοιβή με τους followers που έχεις στα social media. Για εμένα είναι τεράστια χυδαιότητα και φαυλοκρατία. Αν είσαι καλός στη δουλειά σου, η πιάτσα σε ζητάει».

govastiletto.gr -Βάνα Μπάρμπα: Η επιστροφή στην tv μετά από 15 χρόνια, τα προβλήματα υγείας και η ενασχόληση με την πολιτική