Ο Φοίβος αποχαιρέτησε τον Δημήτρη Κόκοτα με ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media, μετά τη δυσάρεστη είδηση του θανάτου του.

Οι δύο άνδρες συναντήθηκαν στα πρώτα τους βήματα στη μουσική και μέσα από την κοινή τους πορεία στο χώρο, είχαν αναπτύξει μια βαθιά φιλία που άντεξε στο χρόνο. Για τον Φοίβο, η απώλεια του καλού του φίλου είναι ιδιαίτερα δύσκολη, κάτι που αποτυπώθηκε και στα λόγια που επέλεξε.

Ο Φοίβος αποχαιρέτησε τον καλό του φίλο, Δημήτρη Κόκοτα με μια κοινή φωτογραφία του παρελθόντος και ένα πολύ συγκινητικό κείμενο.

«Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να αποχαιρετήσεις έναν άνθρωπο, που σημάδεψε με τόσο ξεχωριστό τρόπο την ζωή σου.

Με τον Δημήτρη γνωριστήκαμε εκεί γύρω στο 1992. Ήμασταν και οι δύο στην αρχή της διαδρομής μας και, χωρίς να το ξέρουμε τότε, ξεκινούσαμε μαζί ένα από τα πιο όμορφα κεφάλαια της ζωής μας. Ατελείωτες ώρες στην Κηφισιά όπου μέναμε, με βόλτες, συζητήσεις, γέλια, στούντιο, μουσική… αμέτρητες φορές στο Καράβι στον Σχοινιά, του φίλου μας του Μπάμπη. Δυο παιδιά που ονειρεύονταν, πάλευαν και πίστευαν πως όλα ήταν μπροστά τους.

Ο Δημήτρης δεν ήταν μόνο ένας σπουδαίος τραγουδιστής. Ήταν ένας άνθρωπος καθαρός, γενναιόδωρος, αυθεντικός, με σπάνια καλοσύνη και μια αρχοντιά, που δεν είχε ανάγκη να αποδειχθεί. Και πάνω απ’ όλα, ήταν φίλος. Από εκείνους τους φίλους που η ζωή μπορεί να σε απομακρύνει για λίγο, αλλά δεν καταφέρνει ποτέ να σβήσει.

Μαζί κάναμε τραγούδια που αγαπήθηκαν και έμειναν στον χρόνο. Όμως σήμερα, μπροστά στην απώλειά του, όλα αυτά μοιάζουν μικρά μπροστά σε όσα μοιραστήκαμε ως άνθρωποι.

Δημήτρη, σε αποχαιρετώ με ευγνωμοσύνη και βαθιά συγκίνηση. Θα κρατήσω για πάντα μέσα μου τον άνθρωπο που γνώρισα τότε, εκείνον τον νέο που είχε όνειρα, καθαρή καρδιά και μια υπέροχη ψυχή. Κάποιοι άνθρωποι φεύγουν από τη ζωή, αλλά δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά από τη δική μας. Καλό σου ταξίδι, φίλε μου. Σ’ ευχαριστώ για όλα» έγραψε ο Φοίβος στην ανάρτησή του.

Δείτε την ανάρτησή του:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Φοίβος / Foivos (@phoebus.official)

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