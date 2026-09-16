Με νέα της τοποθέτηση στο Facebook, η Αφροδίτη Μάνου θέλησε να ξεκαθαρίσει το τοπίο μετά τις έντονες αντιδράσεις που προκάλεσαν οι αρχικές δηλώσεις της για τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η γνωστή ερμηνεύτρια υπογράμμισε πως σε καμία περίπτωση δεν είχε στόχο τον ίδιο τον τραγουδιστή, με τον οποίο δεν είχε προσωπική γνωριμία ή εξοικείωση με το έργο του.

Σύμφωνα με την ίδια, η παρέμβασή της αφορούσε γενικότερα την πορεία της πολιτιστικής ζωής και το προσωπικό μέτρο σύγκρισης που έχει για τα λαϊκά προσκυνήματα. 0Παράλληλα, αναφέρθηκε στα επικριτικά και υβριστικά μηνύματα που δέχθηκε, υποστηρίζοντας ότι τα λόγια της παρερμηνεύτηκαν.

Ολόκληρη η νέα ανάρτησή της

«Η ανατροφή μου και η αγωγή από το σπίτι μου, ο χαρακτήρας μου και η ευαισθησία, δεν θα με άφηναν ποτέ, να καταφερθώ, εναντίον ενός ανθρώπου που πριν δυο μέρες είχε πεθάνει με τρόπο απίστευτο και που όπως έγραψα και φρόντισα από την αρχή στην λακωνική μου ανάρτηση να ξεκαθαρίσω, δεν τον γνώριζα ούτε αυτόν, ούτε τη δουλειά του και επί πλέον μόλις είχε μπει στον τάφο. Δεν έχω τίποτα με τον Μαζωνάκη, έγραψα.

Αλλά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός, ο φθόνος και ο ξεπεσμός, ο φανατισμός, η ιδεολογική τύφλωση και η απέραντη εχθρότητα χρόνων, ορισμένων, διάβασε άλλα. Ο Μαζωνάκης θα ήταν ο τελευταίος να κατηγορήσει κανείς για την κατάντια της πολιτισμικής μας ζωής. Φρόντισαν άλλοι, από νωρίς μετά τη μεταπολίτευση, “στρατευμένοι” και σπουδαίοι να το πράξουν με επιτυχία.

Η προσωπική μου εμπειρία και συμμετοχή σε λαϊκό προσκύνημα, ήταν δύο (2) φορές, μέσα στη χούντα. Στις κηδείες, αντίστοιχα, του τρισμέγιστου Γιώργου Σεφέρη και του Γεωργίου Παπανδρέου. Αυτό είναι το μέτρο σύγκρισης που έχω και που διαμορφώνει την άποψή μου.

Καλό κατευόδιο στον αποθανόντα καλλιτέχνη και συλλυπητήρια στους οικείους του. Και, ευχαριστώ τους σπουδαίους φίλους για τα μηνύματα και τηλεφωνήματά τους συμπαράστασης, μπροστά στον οχετό ύβρεων που δέχτηκα και δέχομαι, άλλη μια φορά. Θεώρησα υποχρέωσή μου, στους δικούς μου φίλους και σημαντικούς ανθρώπους που χάθηκαν τα τελευταία χρόνια, να κάνω αυτήν την ανάρτηση.

Αφροδίτη Μάνου

Η φωτό είναι από την κηδεία του Σεφέρη. 22 Σεπτεμβρίου 1971. Ήμουν κι εγώ εκεί, μέσα στο πλήθος… Και ναι. Αλλιώς τα φανταζόμουνα! Η χαζή…».

Η Αφροδίτη Μάνου είχε τοποθετηθεί δημόσια την ημέρα της κηδείας του Γιώργου Μαζωνάκη. Στο αρχικό της σχόλιο είχε αναφέρει ότι δεν γνώριζε τον ίδιο ούτε τη δουλειά του, ενώ είχε χαρακτηρίσει το λαϊκό προσκύνημα στη σορό του ως «το τελευταίο καρφί στο φέρετρο των ονείρων μιας γενιάς καλλιτεχνών, που αλλιώς τα φανταστήκαμε».

Η συγκεκριμένη αναφορά προκάλεσε πλήθος αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την ερμηνεύτρια να επανέρχεται και να εξηγεί ότι η κριτική της δεν αφορούσε προσωπικά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

govastiletto.gr -Γιώργος Μαζωνάκης: Βουνό τα λουλούδια και τα σημειώματα στο μνήμα του τραγουδιστή στο Γ’ Κοιμητήριο