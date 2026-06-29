Η ελληνική πρωτεύουσα μετατράπηκε στο επίκεντρο του διεθνούς τζετ σετ, φιλοξενώντας ένα από τα πιο φαντασμαγορικά κοσμικά γεγονότα της χρονιάς. Ο Μπάχι Χούρι, γιος της ισχυρής οικογένειας που βρίσκεται πίσω από τον κατασκευαστικό γίγαντα CCC, και η εκλεκτή της καρδιάς του, Ταλία Χαϊντάρ, επέλεξαν την Αθήνα για να πραγματοποιήσουν τον γάμο-υπερπαραγωγή.

Το διήμερο γλέντι συνδύαζε τη χολιγουντιανή λάμψη με τις πλούσιες αραβικές παραδόσεις, ενώ οι καλεσμένοι που ταξίδεψαν από κάθε γωνιά του πλανήτη άγγιξαν τους 1.000.

Η πρώτη νύχτα στο Κτήμα Νάσιουτζικ

Οι εορτασμοί ξεκίνησαν την Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Κτήμα Νάσιουτζικ. Η βραδιά ήταν αφιερωμένη στα λιβανέζικα και παλαιστινιακά έθιμα, με το ζευγάρι να κάνει μια παραμυθένια είσοδο πάνω σε δύο λευκά άλογα.

Η νύφη έλαμπε μέσα σε μια χρυσή-nude δημιουργία με παγιέτες, ενώ ο γαμπρός επέλεξε ένα κομψό λευκό κοστούμι. Το κέφι απογειώθηκε με τον διεθνή πιανίστα Guy Manoukian αλλά και τον Κωνσταντίνο Αργυρό, ο οποίος κράτησε τους καλεσμένους στην πίστα μέχρι αργά.

Τo «Black Tie» Gala στον Ελληνικό Κόσμο

Το Σάββατο, οι εορτασμοί μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος», όπου πραγματοποιήθηκε ο θρησκευτικός γάμος και η επίσημη δεξίωση υπό έναν αυστηρό Black Tie ενδυματολογικό κώδικα. Ο χώρος μεταμορφώθηκε με χιλιάδες λευκά και ροζ λουλούδια, τεράστιους πολυελαίους και τεχνητούς καταρράκτες.

Τη διασκέδαση των καλεσμένων αυτή τη φορά ανέλαβε η απόλυτη Ελληνίδα star, Άννα Βίσση.

Το ζευγάρι επέλεξε να δώσει έναν ουσιαστικό χαρακτήρα στη γιορτή του, ζητώντας από τους καλεσμένους, αντί για δώρα, να πραγματοποιήσουν δωρεές στο Children’s Cancer Center του Λιβάνου.

Το ελληνικό επιχειρησιακό κέντρο της CCC βρίσκεται στο Μαρούσι, στις εγκαταστάσεις της λεωφόρου Κηφισίας. Από εκεί συντονίζεται μέρος των δραστηριοτήτων ενός ομίλου που απασχολεί περισσότερους από 110.000 εργαζόμενους διεθνώς.

Η εταιρεία δραστηριοποιείται όχι μόνο στις μεγάλες κατασκευές, αλλά και σε έργα αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου, λιμενικών εγκαταστάσεων, μονάδων παραγωγής ενέργειας, ξενοδοχειακών επενδύσεων και real estate σε πολλές χώρες του κόσμου.

Παρά την παρουσία της στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες, η CCC δεν αναλαμβάνει δημόσια έργα στη χώρα, καθώς λειτουργεί βάσει του ειδικού νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις αλλοδαπές εμποροβιομηχανικές εταιρείες που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα από το 1967.

Η ιστορία της εταιρείας ξεκινά το 1952 από δύο νεαρούς μηχανικούς, τον Σαΐντ Χούρι και τον ξάδελφο και στενό φίλο του Χασίμπ Σαμπάχ. Και οι δύο προέρχονταν από χριστιανικές οικογένειες της Παλαιστίνης, γνώρισαν τη φτώχεια, τις κακουχίες και τον ξεριζωμό, πριν καταφύγουν ως πρόσφυγες στον Λίβανο.

Με όπλα τις γνώσεις τους, την εργατικότητα και την επιχειρηματική τους διορατικότητα ίδρυσαν την Consolidated Contractors Company, η οποία μέσα στις επόμενες δεκαετίες εξελίχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους κατασκευαστικούς οργανισμούς διεθνώς.

Η CCC ανέλαβε μεγάλα έργα στη Μέση Ανατολή, από αεροδρόμια και λιμάνια μέχρι την ανοικοδόμηση της Βηρυτού

govastiletto.gr -Οι πληροφορίες που διέρρευσαν για τη συναυλία υπερπαραγωγή της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ