Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Σχεδόν μια εβδομάδα μετά τη ληστεία στο Λούβρο, όπου τέσσερις άντρες απέσπασαν κοσμήματα, αξίας πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια, ο George Clooney έκανε σχόλια που προκάλεσαν αίσθηση.

Σε δηλώσεις του στο Variety κατά την πρεμιέρα της ταινίας Jay Kelly, ο ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του Ντάνι Όσεαν στις ταινίες Ocean’s, είπε αστειευόμενος για τους κλέφτες: «Αναρωτιέμαι αν θα πιάσουν αυτούς τους τύπους… Φαίνεται ότι έκαναν πολύ καλή δουλειά και κατάφεραν να ξεφύγουν. Ήταν ωραίο — cool».

Ο Clooney πρόσθεσε: «Είναι απαίσιο, φυσικά, αλλά αν είσαι επαγγελματίας κλέφτης όπως εγώ, ένιωσα πολύ περήφανος για αυτούς τους τύπους».

Οι δηλώσεις έρχονται μετά την αποκάλυψη ότι ο Clooney θα επαναλάβει τον ρόλο του Ντάνι Όσεαν δίπλα στους Τζούλια Ρόμπερτς, Μπραντ Πιτ, Ματ Ντέιμον και Ντον Τσιντλ, με τα γυρίσματα να ξεκινούν το 2026.

Όταν ρωτήθηκε αν η νέα ταινία θα αντικατόπτριζε τη ληστεία στο Λούβρο, σχολίασε χαριτολογώντας: «Θα έπρεπε να ληστέψουμε το Λούβρο, αλλά κάποιος το έχει ήδη κάνει, φίλε».

Πηγή: Variety

