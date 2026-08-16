Τις πρώτες εικόνες από τις εξωτικές της διακοπές στις Σεϋχέλλες δημοσίευσε στο Instagram η Μαρία Αντωνά, ταξιδεύοντας τους ακολούθους της στον τροπικό προορισμό. Η γνωστή παρουσιάστρια και ραδιοφωνική παραγωγός απολαμβάνει στιγμές ξεγνοιασιάς στο πλευρό του συντρόφου της, Γιώργου Λιάγκα, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

Στα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η ίδια ποζάρει με μαγιό στις ειδυλλιακές παραλίες του νησιού, με φόντο τη λευκή άμμο και τα κρυστάλλινα νερά. Παρά τα αμέτρητα θετικά σχόλια, η ανάρτηση συγκέντρωσε και ορισμένα επικριτικά σχόλια που εστίασαν στην εξωτερική της εμφάνιση και το βάρος της.

Ένας διαδικτυακός χρήστης επέλεξε μάλιστα να σχολιάσει με ειρωνικό τρόπο τόσο την αδύνατη σιλουέτα της όσο και τη σχέση της με τον Γιώργο Λιάγκα, κάνοντας αναφορά στη διαφορά ηλικίας που υπάρχει ανάμεσα στο ζευγάρι.

«Σαν τον Άγιο Φανούριο έγινες. Ο γέροντας νηστική σε αφήνει;», έγραψε χαρακτηριστικά κάτω από τις φωτογραφίες της.

Η Μαρία Αντωνά δεν άφησε το συγκεκριμένο σχόλιο αναπάντητο, χωρίς ωστόσο να μπει στη διαδικασία μιας έντονης αντιπαράθεσης. Αντίθετα, επέλεξε μια σύντομη και ειρωνική απάντηση, γράφοντας: «Ναι, ακριβώς».

Αντιδράσεις από άλλους χρήστες του Instagram

Το συγκεκριμένο σχόλιο προκάλεσε αντιδράσεις και από άλλους χρήστες του Instagram, με κάποιους να κατακρίνουν τον τρόπο με τον οποίο ο άντρας σχολίασε την εμφάνισή της. «Ντροπή σου», έγραψε κάποιος, ενώ μία ακόμη γυναίκα το χαρακτήρισε «πικρόχολο σχόλιο», επισημαίνοντας παράλληλα ότι η αναφορά στον Άγιο Φανούριο ήταν άστοχη.

Υπήρξαν, μάλιστα, και εκείνοι που θέλησαν να υπερασπιστούν τόσο τη Μαρία Αντωνά όσο και τον Γιώργο Λιάγκα, ζητώντας ουσιαστικά από όσους αφήνουν κακόβουλα σχόλια να τους αφήσουν να απολαύσουν τις διακοπές τους. «Βρε, δεν πάτε να κάνετε καμία βουτιά και αφήστε τους ανθρώπους στην ησυχία τους; Λυσσάξατε με την κακία. Κούκλοι είναι και οι δύο», ήταν ένα από τα μηνύματα που ακολούθησαν.

Η Μαρία Αντωνά, πάντως, φαίνεται πως δεν είχε καμία διάθεση να δώσει μεγαλύτερη έκταση στο περιστατικό.

govastiletto.gr -Μαρία Αντωνά: Στις Σεϋχέλλες με τον Γιώργο Λιάγκα – Οι πρώτες φωτογραφίες