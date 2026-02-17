Το NBA All-Star Game δεν προσέφερε μόνο εντυπωσιακό μπασκετικό θέαμα, αλλά συγκέντρωσε και προσωπικότητες παγκοσμίου φήμης.

Από τον πρίγκιπα Harry και τη Meghan Markle, μέχρι τον Vin Diesel οι αστέρες της showbiz ήταν εκεί για να ζήσουν από κοντά την κορυφαία γιορτή του μπάσκετ. Στο επίκεντρο, όμως, βρέθηκε και μία άλλη σημαντική φιγούρα, που δεν πέρασε απαρατήρητη: ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Barack Obama, μαζί με τη σύζυγό του, Michelle.

Ο Obama, γνωστός για την αγάπη του για τον αθλητισμό, δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει το event στο Intuit Dome του Λος Άντζελες.

Η παρουσία του πρώην Προέδρου των ΗΠΑ ήταν σίγουρα πόλος έλξης για τα βλέμματα, καθώς πέρασε αρκετό χρόνο συζητώντας με μεγάλες προσωπικότητες του αθλητικού και πολιτικού κόσμου. Ανάμεσα σε αυτούς, οι συζητήσεις του με τον Άνταμ Σίλβερ και τον Στεφ Κάρι τράβηξαν την προσοχή, ενώ ο Ομπάμα δεν παρέλειψε να καθίσει δίπλα σε δύο θρύλους του αθλήματος, τον Όσκαρ Ρόμπερτσον και τον Τζούλιους Έρβινγκ. Αλλά η πιο ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς ήρθε όταν είχε μία χαλαρή συζήτηση με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Οι Μιλγουόκι Μπακς δημοσίευσαν στα social media μια φωτογραφία του “Greek Freak”, όπου εμφανίζεται να συζητά με τον Barack Obama σε πολύ φιλική ατμόσφαιρα. Το περιεχόμενο της συζήτησης παραμένει άγνωστο, όμως η εικόνα της αλληλεπίδρασης τους σίγουρα αποτύπωσε την αυθεντικότητα της στιγμής.

Η οικογενειακή ατμόσφαιρα της βραδιάς συνεχίστηκε με την παρουσία της μητέρας του Γιάννη, Βερόνικας Αντετοκούνμπο, η οποία είχε την ευκαιρία να αγκαλιαστεί και να φωτογραφηθεί με την άλλοτε Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Michelle Obama, ανταλλάσσοντας χαμόγελα και ζεστές στιγμές.

