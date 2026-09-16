Ο Γιάννης Χαρούλης αποχαιρέτησε με τον δικό του τρόπο και επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 54 ετών.

«Πολύ στεναχωρήθηκα» είπε αρχικά ο Γιάννης Χαρούλης για τον θάνατο του Γιώργο Μαζωνάκη, προσθέτοντας για τον συνάδελφό του «ήταν ιδιαίτερος, ήταν πάντα σαν παιδί, ήταν αληθινός σαν παιδί, όπως έπρεπε να είναι τα παιδιά, ελεύθερα. Καλό ταξίδι στον Γιώργο Μαζωνάκη, καλό παράδεισο», με τους θεατές να χειροκροτούν.

Ο Γιάννης Χαρούλης αναφέρθηκε, επίσης, και σε ένα «μάθημα» που πήρε από τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Όπως είπε χαρακτηριστικά «κάπου είδα ένα βίντεό του και πήρα μάθημα. Ήταν από τις τελευταίες συναυλίες και έλεγε στον κόσμο “σας ευχαριστώ και δεν το έχω σαν δεδομένο. Δεν είναι τίποτα δεδομένο”. Εμένα μου έδωσε στο φευγιό του ένα μάθημα, να είσαι καλά Γιώργη, καλό παράδεισο. Κρίμα, κρίμα».

Δείτε το βίντεο

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