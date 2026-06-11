Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Κατράκειου Θεάτρου για να ξεσηκώσει το κοινό, η Νατάσα Θεοδωρίδου παραχώρησε δηλώσεις στις τηλεοπτικές κάμερες που την περίμεναν στα παρασκήνια. Η δημοφιλής ερμηνεύτρια δέχτηκε ερωτήσεις για τη φημολογούμενη μουσική της σύμπραξη με τη Δέσποινα Βανδή, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει κλειστά τα χαρτιά της και να αποφύγει μια σαφή απάντηση.

Παράλληλα, η παρουσία του συντρόφου της, Γιάννη Καρυπίδη, στον χώρο στάθηκε η αφορμή για να κάνει μια τρυφερή αναφορά στον έρωτα.

«Δε μπορώ να σας το πω τώρα αυτό. Πάντως αυτό που θα γίνει, θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να το πω αν ισχύει. Αγαπώ πάρα πολύ τις συνεργασίες, είχα πάρα πολλά χρόνια να συνεργαστώ, γι’ αυτό και ήθελα να συνεργαστώ με τον Σάκη Ρουβά και πέρασα πάρα πολύ όμορφα» απάντησε αρχικά η Νατάσα Θεοδωρίδου για τη φημολογούμενη συνεργασία της με τη Δέσποινα Βανδή.

Όταν οι δημοσιογράφοι τη ρώτησαν αν χαίρεται λίγο παραπάνω για κάποιο πρόσωπο που υπάρχει ανάμεσα στο κοινό, η Νατάσα Θεοδωρίδου είπε: «Ένας τραγουδιστής που υμνεί τον έρωτα, δε μπορεί να μην τον βιώνει κιόλας. Ο έρωτας είναι ύψιστο συναίσθημα. Είναι συναίσθημα που μόνο χαρά σου δίνει, αγάπη, μόνο ευεξία. Σαν τον έρωτα δεν έχει, που λέμε και στη Θεσσαλονίκη εμείς».

«Εγώ δε δηλώνω τίποτα, δηλώνω τραγουδίστρια που υμνώ τον έρωτα και θέλω να ευλογηθώ να συνεχίσω να τον υμνώ όσο αντέχω» είπε στη συνέχεια η τραγουδίστρια σε ερώτηση για το αν δηλώνει ερωτευμένη.

Όταν οι δημοσιογράφοι της επεσήμαναν ότι το τελευταίο διάστημα δείχνει να είναι πιο εξωστρεφής, είπε: «Μεγαλώνουμε και μαλακώνουμε τις γωνίες. Απλοποιούμε τα πράγματα».

Στο Πρωινό του ΑΝΤ1 προβλήθηκαν πλάνα του επιχειρηματία συντρόφου της, ο οποίος απόλαυσε το live της αγαπημένης του.

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