Μια βαθιά συγκινητική στιγμή έζησαν όσοι βρέθηκαν στη μεγάλη επετειακή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στο Θέατρο Βράχων, με αφορμή τα 30 του χρόνια στη δισκογραφία. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης ανέβασε στη σκηνή τον μικρό Θανάση, ένα αγόρι με αναπηρία όρασης, και τραγούδησαν μαζί, δημιουργώντας την πιο καθηλωτική και αξέχαστη στιγμή της βραδιάς που πλημμύρισε το κοινό με συναίσθημα.

Ο μικρός ανέβηκε στη σκηνή και ερμήνευσε μαζί με τον Γιάννη Κότσιρα το τραγούδι «Κάθε Φορά», κερδίζοντας από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα το θερμό χειροκρότημα των χιλιάδων θεατών. Η συγκίνηση ήταν εμφανής τόσο στο κοινό όσο και στον ίδιο τον καλλιτέχνη, ο οποίος δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για το ταλέντο και την αγάπη του παιδιού για τη μουσική.

Το συγκινητικό βίντεο με τον μικρό Θανάση πάνω στη σκηνή

Λίγο πριν τον καλέσει κοντά του, ο Γιάννης Κότσιρας αποκάλυψε πως ο μικρός Θανάσης είχε συμμετάσχει στην ειδική απτική ξενάγηση που πραγματοποιήθηκε πριν από την έναρξη της συναυλίας για άτομα με προβλήματα όρασης. Όπως ανέφερε, μόλις έπιασε στα χέρια του μία κιθάρα, άρχισε αμέσως να παίζει, εντυπωσιάζοντας όσους βρέθηκαν δίπλα του.

Η συγκεκριμένη συναυλία είχε σχεδιαστεί με στόχο να είναι προσβάσιμη σε όλους. Εκτός από την απτική ξενάγηση, υπήρχε ταυτόχρονη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα για κωφούς και βαρήκοους θεατές, ενώ είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα για την εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες και χρηστών αναπηρικών αμαξιδίων.

Το συγκινητικό ντουέτο του Γιάννη Κότσιρα με τον μικρό Θανάση έκανε γρήγορα τον γύρο των social media, με εκατοντάδες χρήστες να αποθεώνουν τόσο το παιδί για την ερμηνεία του όσο και τον τραγουδιστή για την ευαισθησία και την ανθρωπιά που έδειξε.

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