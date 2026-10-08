Στους κορυφαίους Έλληνες εφοπλιστές παραμένει ο Γιάννης Κούστας, ο ισχυρός άνδρας της Danaos Shipping και σύζυγος της Δήμητρας Κούστα, η οποία έχει απασχολήσει πρόσφατα τα μέσα ενημέρωσης λόγω της στενής σχέσης της με την Άννα Βίσση.

Ο γνωστός επιχειρηματίας ηγείται ενός διεθνούς ναυτιλιακού κολοσσού με αποτίμηση δισεκατομμυρίων δολαρίων. Σύμφωνα με τη λίστα του Forbes για το 2026 με τους 50 ισχυρότερους Έλληνες εφοπλιστές, ο Γιάννης Κούστας κατατάσσεται στην 8η θέση, ελέγχοντας στόλο 119 πλοίων συνολικής εκτιμώμενης αξίας 6,91 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα στοιχεία της λίστας αφορούν την αξία του στόλου και όχι την ατομική περιουσία των εφοπλιστών.

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Στην κορυφή της λίστας του Forbes βρίσκεται η Μαρία Αγγελικούση, με την αξία του στόλου της να αγγίζει τα 17,54 δισεκατομμύρια δολάρια. Η Ελληνίδα εφοπλίστρια διατηρεί την πρωτιά, έχοντας υπό τον έλεγχό της έναν στόλο 143 πλοίων. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Βαγγέλης Μαρινάκης, με στόλο αξίας άνω των 16 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ την πρώτη τριάδα συμπληρώνει ο Γιώργος Προκοπίου, με την αξία των 202 πλοίων του να υπολογίζεται στα 14 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Γιώργος Οικονόμου, με στόλο αξίας 10,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ στην πέμπτη συναντάμε την Αγγελική Φράγκου, με 9,12 δισεκατομμύρια δολάρια. Την έκτη θέση καταλαμβάνει ο Νικόλας Τσάκος, με την αξία του στόλου του να εκτιμάται στα 8,97 δισεκατομμύρια δολάρια.

Αμέσως μετά ακολουθεί ο Γιάννης Κούστας, ο οποίος με τα 6,91 δισεκατομμύρια δολάρια της αξίας του στόλου του εξασφαλίζει μια θέση στην πρώτη δεκάδα, αφήνοντας πίσω του αρκετούς ακόμη γνωστούς επιχειρηματίες της ελληνικής ναυτιλίας.

Προσωπική περιουσία του Κούστα

Πέρα από την αξία του ναυτιλιακού του στόλου, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η προσωπική περιουσία του επιχειρηματία. Σύμφωνα με τη λίστα δισεκατομμυριούχων του Forbes για το 2026, η περιουσία του Γιάννη Κούστα εκτιμάται σε 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

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