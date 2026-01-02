Ο Γιώργος Λιάγκας «έκρυβε» μια τελευταία έκπληξη στον Χάρη Βαρθακούρη, όταν κατά τη διάρκεια της εκπομπής της Παρασκευής 2 Ιανουαρίου, του αποκάλυψε ότι έχει μιλήσει στην κάμερα του «Πρωινού» ο πατέρας του, Γιάννης Πάριος. Ο σπουδαίος τραγουδιστής εξέφρασε την περηφάνια του για το ταλέντο του Χάρη, αλλά και για τη μικρή εγγονή του, Λιόνα, που φαίνεται να ακολουθεί τα βήματά τους στη μουσική.

Ο Γιάννης Πάριος είπε με εμφανή συγκίνηση: «Ως πατέρας είμαι κορόιδο με την καλή έννοια, αγαπάω τα παιδιά μου όπως κάθε πατέρας, τα λατρεύω», προσθέτοντας ότι ο Χάρης Βαρθακούρης αδικήθηκε από τις συγκρίσεις μαζί του: «Ο Χάρης είναι μεγάλος τραγουδιστής, αλλά είναι άτυχος δυστυχώς, γιατί έχει πατέρα τον Πάριο. Είναι καλύτερος από εμένα και αυτό το λέω εγώ».

Επίσης, ο Γιάννης Πάριος παραδέχτηκε ότι κάθε φορά που βλέπει τον γιο του, θυμάται τις ημέρες που τραγουδούσαν μαζί, όταν ο Χάρης Βαρθακούρης ήταν ακόμα έφηβος: «Χαίρομαι όταν βλέπω τον γιο μου γιατί με φέρνει κάποια χρόνια πίσω, όταν τραγουδούσαμε οι δυο μας», ενώ εξέφρασε την επιθυμία του να δώσει στα παιδιά και τα εγγόνια του παραδείγματα για την οικογένεια.

Περήφανος για την εγγονή του, δεν θα μπορούσε να μη σχολιάσει την εμφάνισή της, καθώς και το γεγονός ότι πλέον η Λιόνα τραγουδάει. «Είδες τι έκανε το DNA; Έβγαλε κι άλλη φωνή».

Ο Χάρης Βαρθακούρης είχε δηλώσει νωρίτερα, αναφερόμενος στον πατέρα του: «Δεν έχω κυνηγήσει ποτέ να είμαι στα πρώτα ονόματα. Ένα κακό στο να είσαι ο γιος του Πάριου είναι ότι έχεις μεγαλώσει καλά. Δεν μου έλειψε τίποτα κι αποκτάς μια περηφάνεια. Ακόμα κι αν έχεις ανάγκη, δεν θα ρίξεις ποτέ τα μούτρα σου για να κάνεις πράγματα που ενδεχομένως θα ενοχλήσουν τον πατέρα σου».

Για να συμπληρώσει: «Όποιες αποφάσεις έπαιρνα, τις περνούσα από το πρίσμα του τι θα πει ο πατέρας μου. Πες ότι πεινάω. Ένας άλλος μπορεί να πάει στο χειρότερο σκυλάδικο για να ζήσει. Εγώ προτιμώ να πεινάσω για να μην πει κάποιος ότι ο γιος του Πάριου τραγουδά και δεν το έχει εξασφαλίσει; Έχω δει τον πατέρα μου να τραγουδά στα καλύτερα μαγαζιά όλων των εποχών. Έχω κάποια στάνταρ».

Απαντώντας σε ερώτηση του Γιώργου Λιάγκα σχετικά με το αν θα έλεγε στον Γιάννη Πάριο να αποσυρθεί, ο Χάρης Βαρθακούρης απάντησε: «Δεν θα έλεγα στον πατέρα μου ότι ήρθε η στιγμή να σταματήσει, ακόμα και αν δεν τον άκουγα καλά φωνητικά. Ο πατέρας μου έχει ζήσει 50+ χρόνια αποθέωσης, αυτό είναι ένα ισχυρό ναρκωτικό. Όταν πας να ακούσεις κάποιον ηλικιωμένο δεν πας για να κρίνεις αν τραγουδάει σωστά, αλλά γιατί έχεις αναμνήσεις από τα τραγούδια του».

