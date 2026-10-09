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Ο Γιάννης Πλούταρχος επιστρέφει με ένα νέο τραγούδι με τίτλο «Η Καθημερινότητα».

Ένα κομμάτι γεμάτο ρυθμό, ανεβασμένη διάθεση και ενέργεια, που από το πρώτο άκουσμα σε παρασύρει και σε βάζει στον ρυθμό του.

Τη μουσική υπογράφει ο Μάριος Ψιμόπουλος, ένας από τους σημαντικότερους και πιο καταξιωμένους δημιουργούς της ελληνικής δισκογραφίας, με δεκάδες μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του.

Στους στίχους, η διαχρονική στιχουργός, Ελένη Γιαννατσούλια, δίνει τη δική της ξεχωριστή ματιά, ντύνοντας τη μελωδία με λόγια άμεσα, οικεία και γεμάτα εικόνες.

Ο Γιάννης Πλούταρχος παραμένει σταθερά ένας από τους πιο αγαπημένους καλλιτέχνες του κοινού κάθε γενιάς, συνεχίζοντας να προσθέτει νέα τραγούδια σε μια διαδρομή γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες.

Μετά το «Σ’ αγαπώ σαν αμαρτία», «H Καθημερινότητα» είναι το επόμενο κομμάτι που θα αγαπήσετε και θα ακούτε non-stop.

«Η Καθημερινότητα» κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: GiannisPloutarhos.lnk.to/IKathimerinotita

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