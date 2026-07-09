Ο Γιάννης Σπαλιάρας ήταν ένα από τα πιο περιζήτητα μοντέλα της δεκαετίας του 2000 και κατάφερε να κάνει μια αξιοσημείωτη καριέρα τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Αυτό το διάστημα, το δημοφιλές μοντέλο και ηθοποιός ξεκουράζεται, κάνοντας διακοπές στο νησί της Τήνου. Μάλιστα, την Τετάρτη 8/7 ο Γιάννης Σπαλιάρας δημοσίευσε στο Instagram κάποιες φωτογραφίες από την εξόρμησή του.

Σε κάποιες από αυτές φαίνεται να χαλαρώνει μέσα σε μια πισίνα, ενώ διαγράφονται οι κοιλιακοί του, ενθουσιάζοντας τις θαυμάστριές του. Αν και πλέον είναι 51 ετών, όλα δείχνουν ότι βρίσκεται στα καλύτερά του.

«Τήνος», έγραψε ο Γιάννης Σπαλιάρας στη λεζάντα της ανάρτησής του.

Τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα τον απολαύσουμε στο νέο σίριαλ της ΕΡΤ1, με τίτλο «Tv Land».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Spaliaras (@gspaliaras)

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