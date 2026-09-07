Σε κοινή επιμέλεια των παιδιών τους με την πρώην σύζυγό του αναφέρθηκε ο Γιάννης Στάνκογλου, αποκαλύπτοντας πως ο γιος και η κόρη τους περνούν τρεισήμισι ημέρες την εβδομάδα στο δικό του σπίτι.

Ο δημοφιλής ηθοποιός φιλοξενήθηκε το πρωί της Δευτέρας 7 Σεπτεμβρίου στην πρεμιέρα της εκπομπής «Νωρίς νωρίς», όπου με αφορμή το πάθος του για τη μαγειρική, η κουβέντα οδηγήθηκε στην καθημερινότητα με τα δύο του παιδιά.

«Μου άρεσε πάρα πολύ το ξενύχτι. Εδώ και πέντε – έξι χρόνια το έχω σταματήσει, έχω ηρεμήσει πάρα πολύ. Καμία σχέση με το πώς ήμουν παλιά. Πλέον θα χαλαρώσω, θα κάτσω να δω μια ταινία, θα μαγειρέψω. Είναι το χόμπι μου η μαγειρική, ο διαλογισμός μου», είπε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, ο Γιάννης Στάνκογλου πρόσθεσε πως μαγειρεύει πολύ και στα παιδιά του: «Μαγειρεύω και στα παιδιά μου. Τρεισήμισι μέρες την εβδομάδα που έχω τα παιδιά εγώ -γιατί έχουμε συνεπιμέλεια με την πρώην σύζυγό μου- εκείνες τις ημέρες μαγειρεύω κανονικά εγώ», ανέφερε.

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Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ο ηθοποιός μίλησε για τη σχέση που έχει χτίσει με τα παιδιά του, επισημαίνοντας πως με τη 17χρονη κόρη του έχει τεράστια οικειότητα και συζητούν τα πάντα μεταξύ τους: «Η κόρη μου είναι στην εφηβεία, αλλά έχουμε μια εξαιρετική σχέση, θα τα πούμε όλα μεταξύ μας», δήλωσε.

Όσον αφορά στον γιο του, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε για την επαφή του με τα social media, εκφράζοντας τις ανησυχίες του: «Η σχέση των παιδιών με τα social media με προβληματίζει. Ο γιος μου και οι φίλοι του είναι κολλημένοι με τα παιχνίδια. Όλο αυτό είναι λίγο περίεργο, γι’ αυτό προσπαθείς να δώσεις στα παιδιά και άλλα πράγματα. Πλέον όλοι είναι μόνοι και ο καθένας βρίσκει τον εαυτό του μέσα από τα social media».

Ο ηθοποιός υπήρξε παντρεμένος με τη σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη-Κνούτσεν μέχρι το 2020. Η κόρη τους γεννήθηκε τον Ιούλιο του 2009, ενώ ο γιος τους γεννήθηκε τον Ιούνιο του 2014.

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