Την πρώτη του δημόσια τοποθέτηση για τη δικαστική δικαίωση της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή απέναντι στον ΣΚΑΪ έκανε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

Ο γνωστός ηθοποιός, που είχε αναλάβει τα ηνία της εκπομπής «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» μετά τις αλλαγές στο σχήμα, μίλησε στην κάμερα του «Χαμογέλα και Πάλι!». Μεταξύ άλλων, σχολίασε τη δικαστική απόφαση αλλά και το πάγιο ερώτημα γύρω από την ανάθεση ενημερωτικών εκπομπών σε μη δημοσιογράφους.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε απασχολήσει έντονα την τηλεοπτική επικαιρότητα, όταν ο ΣΚΑΪ αποφάσισε να προχωρήσει σε αλλαγές στην παρουσίαση του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα», επιλέγοντας τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για τη θέση που μέχρι τότε είχαν οι δύο δημοσιογράφοι. Η απόφαση αυτή προκάλεσε αντιδράσεις, με την Ευλαμπία Ρέβη και τον Γιώργο Κουρδή να προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη, αμφισβητώντας τους χειρισμούς του τηλεοπτικού σταθμού.

Μετά τη δικαστική απόφαση υπέρ των δύο δημοσιογράφων, ο Γιάννης Τσιμιτσέλης κλήθηκε να σχολιάσει την εξέλιξη, αναγνωρίζοντας το δικαίωμά τους να διεκδικήσουν τη δικαίωσή τους μέσω της δικαστικής οδού.

«Εφόσον δικαστικά κρίθηκε ότι είναι υπέρ τους το δικαστήριο και καλώς έκρινε ότι είναι υπέρ τους και από ό,τι φαίνεται καλά έκαναν και προσέφυγαν στη Δικαιοσύνη», ανέφερε αρχικά ο ηθοποιός.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος τού μετέφερε την τοποθέτηση του δικηγόρου της Ευλαμπίας Ρέβη και του Γιώργου Κουρδή, σύμφωνα με την οποία η συγκεκριμένη δικαστική απόφαση αναδεικνύει τη θεσμική αποστολή του δημοσιογράφου, η οποία δεν μπορεί να υποκαθίσταται από ηθοποιούς ή άλλα πρόσωπα.

«Το θέμα εκεί είναι ο κόσμος. Αυτός είναι το κριτήριο γι’ αυτό. Αν ο κόσμος δεν τον θέλει σε αυτό το πόστο, θα τον αποβάλλει. Από εκεί και πέρα σου λέω ότι αν υπήρχε μια άδεια εργασίας που έλεγε ότι αποκλειστικά και μόνο οι δημοσιογράφοι θα παρουσιάζουν εκπομπές, ας παρουσίαζαν μόνο δημοσιογράφοι», απάντησε ο Γιάννης Τσιμιτσέλης.

govastiletto.gr -Δικαιώθηκαν Ρέβη και Κουρδής κατά του ΣΚΑΪ – Το «μπλόκο» στον Τσιμιτσέλη