Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, και τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις, ο Γιώργος Μπόγρης και η σύντροφός του, Κατερίνα Νίκα, επέλεξαν την κοσμοπολίτικη Πάρο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Ο διεθνής καλαθοσφαιριστής και η γοητευτική γιατρός-αναισθησιολόγος κλείνουν ήδη περίπου τρία χρόνια κοινής πορείας, κρατώντας πάντα χαμηλό προφίλ στη σχέση τους.

Ο φωτογραφικός φακός του govastiletto.gr εντόπισε το ζευγάρι σε χαλαρά στιγμιότυπα, να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα του Αιγαίου. Οι δυο τους έδειχναν ιδιαίτερα ευδιάθετοι, ανανεωμένοι και απόλυτα συγχρονισμένοι, αποδεικνύοντας ότι ο έρωτάς τους παραμένει δυνατός μακριά από τα φλας της καθημερινότητας.

Με αθλητική και casual εμφάνιση, ο Γιώργος Μπόγρης δεν άφησε στιγμή από τα μάτια του την εντυπωσιακή σύντροφό του. Η Κατερίνα Νίκα, η οποία κλέβει τις εντυπώσεις τόσο με την επιστημονική της κατάρτιση, όσο και με την κομψότητά της, μαγνήτισε τα βλέμματα στην παραλία. Το ζευγάρι γέμισε τις μπαταρίες του, κάνοντας βόλτες στα γραφικά σοκάκια του νησιού και δοκιμάζοντας τοπικές γεύσεις σε παραθαλάσσια εστιατόρια.

Αν και οι δύο διατηρούν ένα φορτωμένο πρόγραμμα στην Αθήνα, οι αποδράσεις σαν αυτή της Πάρου αποτελούν την τέλεια ευκαιρία για να αφιερώσουν ποιοτικό χρόνο ο ένας στον άλλο.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

govastiletto.gr – Σε σχέση εδώ και τρία χρόνια ο Γιώργος Μπόγρης – Τι είπε για τη σύντροφό του