Την Κυριακή 15 Νοεμβρίου 2026, η Μάσα που κατάγεται από την Ουκρανία και ζει εδώ και 13 χρόνια στην Κύπρο, ανέβηκε στη σκηνή του «The Voice» στον ΣΚΑΪ. Μετά την ερμηνεία της, κατάφερε να συγκινήσει τους τέσσερις coaches, εξιστορώντας μια προσωπική της ιστορία στην οποία πρωταγωνιστούσε, χωρίς ο ίδιος να το γνωρίζει, ο αείμνηστος Γιώργος Μαζωνάκης.

Ειδικότερα, η Μάσα περιέγραψε αρχικά στον αέρα του The Voice πως «το 2004 ήμουν πολύ μικρό κορίτσι και πρώτη φορά πήγα σε νυχτερινό μαγαζί με τις φιλενάδες όπου άκουσα ελληνικό τραγούδι. Μου άρεσε τόσο πολύ. Δεν ήξερα ελληνικά ούτε και τραγουδιστές από την Ελλάδα. Μετά ρώτησα “ποιος είναι αυτός;” και μου είπαν ότι ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης».

«Από τότε, σαν μικρό κορίτσι, έκανα μια μικρή ευχή. Είπα ότι “θέλω, όταν θα μεγαλώσω, να έχω τον γάμο μου με ελληνικό στυλ”. Και πέρασαν τόσα χρόνια και μένω τώρα στην Κύπρο, ο γάμος μου ήταν με κυπριακό – ελληνικό στυλ»

«Ο Γιώργος, χωρίς να το μάθει, με έφερε εδώ. Το τραγούδι του δηλαδή με βοήθησε να έρθω εδώ» συμπλήρωσε η παίκτρια του The Voice το βράδυ της Κυριακής.

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