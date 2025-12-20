Η 4η σεζόν της επιτυχημένης σειράς Maestro είναι προ των πυλών, με τον ενθουσιασμό να «χτυπά» κόκκινο.

Αυτή τη φορά, η πλοκή αλλάζει ολοκληρωτικά, ενώ στη σειρά μπαίνουν και νέα πρόσωπα που δίνουν μια νέα πνοή στην υπόθεση.

Ένας από τους ηθοποιούς που «εισβάλλει» στη σειρά, και πρόκειται να εντυπωσιάσει με το ρόλο του, είναι ο Γιώργος Χρυσοστόμου, ο οποιός μοιράστηκε για πρώτη φορά backstage φωτογραφίες, δίνοντάς μας μια «γεύση» από τα όσα θα δούμε.

