Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Πρεμιέρα έκανε -το βράδυ της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου – ο Γιώργος Κακοσαίος σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας, στο οποίο εμφανίζεται για πρώτη φορά ως «πρώτο όνομα».

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή ο γιος του Γιάννη Πλούταρχου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και στη Μαρία Κοκκολάκη. Ο Γιώργος Κακοσαίος δεν έκρυψε το πόσο χαρούμενος είναι γι’ αυτό το βήμα, αλλά και ότι θεωρεί πώς έχει ακόμα πολύ δρόμο για να πει ότι τα κατάφερε.

«Δεν νιώθω ακόμα ότι τα έχω καταφέρει. Έχω πολλά χρόνια ακόμα μπροστά μου για να πω αν τα έχω καταφέρει ή όχι» είπε αρχικά ο νεαρός τραγουδιστής.

«Πιστεύω πολύ στο Θεό, είναι μεγάλη δύναμη για μένα» παραδέχτηκε σε άλλο σημείο και πρόσθεσε μιλώντας για τη μητέρα του: «Εννοείται ότι η μητέρα μου είναι πάντα δίπλα μου. Είναι πάντα στήριγμα. Είναι η κολώνα του σπιτιού, όπως λέω συνέχεια, και θα συνεχίσω να το λέω. Είναι το στήριγμά μας».

«Δε θεωρώ ότι τα μπουζούκια είναι παρεξηγημένο είδος. Είναι μια μορφή διασκέδασης, πάντα ήταν, πάντα θα είναι, και όποιου του αρέσει αυτού του είδους η διασκέδαση έρχεται» είπε ακόμα ο Γιώργος Κακοσαίος, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη Eurovision, αλλά όπως είπε για την ώρα δεν είναι στα σχέδιά του.

