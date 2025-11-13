Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο Γιώργος Λιάγκας, μέσα από την εκπομπή «Το Πρωινό» το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, έκανε μία αναφορά «όλο νόημα» σχετικά με όσα ειπώθηκαν εναντίον του από τον Λάκη Λαζόπουλο και τη Σοφία Μουτίδου το προηγούμενο βράδυ, επιλέγοντας ωστόσο να κρατήσει μια πιο ήπια στάση.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας, αφού αποκάλυψε πως του στέλνουν δεκάδες μηνύματα από το βράδυ της Τετάρτης, δήλωσε:

«Δεν πρόκειται να απαντήσω σε εμμονικούς ανθρώπους, μακριά από εμένα αυτά».

Με αυτόν τον τρόπο, ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 επέλεξε να μην δώσει συνέχεια στην κόντρα, χαρακτηρίζοντας τους αντιπάλους του ως “εμμονικούς” και βάζοντας, τουλάχιστον προσωρινά, τέλος στη δημόσια διαμάχη από την πλευρά του.

Ειδικότερα ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Θέλω να πω κάτι προσωπικό, επειδή με πιέζετε πάρα πάρα πολύ και δέχομαι δεκάδες μηνύματα. Εγώ πήγα θέατρο χθες, πήγα και είδα μια πολύ ωραία παράσταση με τον Κιμούλη, στο θέατρο Μουσούρη. Πολύ ωραία παράσταση, μετά πήγα και έφαγα κτλ. Δεν είδα τηλεόραση και κάποιοι άλλοι βλέπατε και μου στείλατε δεκάδες μηνύματα, “δεν θα απαντήσεις, πρέπει να απαντήσεις, πρέπει να βγεις να απαντήσεις γιατί σε βρίζουν”.

Για να το λήξουμε. Αν εδώ βλέπετε την εκπομπή σήμερα για να δείτε πότε θα απαντήσει ο Λιάγκας, αλλάξτε τη, δεν πρόκειται να απαντήσει ο Λιάγκας. Αν τη βλέπετε επειδή σας αρέσει η επιλογή της εκπομπής και των θεμάτων, να κάτσετε να τη δείτε γιατί έχουμε και πολύ ωραία θέματα στη συνέχεια. Θέλω να πω κάτι. Εγώ θα σχολιάζω, όπως έκανα πάντα, τους πάντες. Και για τα θετικά τους και για τα αρνητικά τους. Όταν κάποιος δώσει τροφή για σχολιασμό, αυτή είναι η δουλειά μας. Τι να κάνουμε τώρα».

«Όπως όλοι οι παρουσιαστές, όλοι οι δημοσιογράφοι και όλες οι εκπομπές θα πω και εγώ την άποψή μου. Αυτή λέω τόσα χρόνια και με κρίνετε για αυτήν, είτε είναι αρνητικό το σχόλιο, είτε είναι θετικό το σχόλιο.

Γιατί για πολλούς ανθρώπους έχω βρει και τα αρνητικά τους και τα έχω αναδείξει, κατά την ταπεινή μου γνώμη, αλλά και τα θετικά τους. Τώρα, να μπω εγώ σε μια λογική απάντησης σε εμμονικές απόψεις και εμμονικούς ανθρώπους, δεν πρόκειται να το κάνω. Μακριά από εμένα αυτό» πρόσθεσε ο Γιώργος Λιάγκας.

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: «Με ρωτούσαν αν ήμουν σε σχέση με άντρα»