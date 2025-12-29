Θέση για το θέμα που προκάλεσε έντονη συζήτηση το περασμένο Σαββατοκύριακο πήρε ο Γιώργος Λιάγκας μέσα από το «Πρωινό» του ANT1, διαψεύδοντας κατηγορηματικά τις πληροφορίες που ήθελαν τον Γιώργο Μαζωνάκη να έχει δωρίσει το ποσό των 20.000 ευρώ στον τηλεμαραθώνιο του καναλιού.

Το θέμα είχε προβληθεί αρχικά από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο» με παρουσιαστή τον Νίκο Κουρή, με αποτέλεσμα να αναπαραχθεί εκτενώς από sites και social media.

Ο Γιώργος Λιάγκας, ωστόσο, θέλησε να ξεκαθαρίσει δημόσια τι ακριβώς συνέβη, τονίζοντας πως η συγκεκριμένη πληροφορία δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.

«Μιας και μιλήσαμε για το θέμα Μαζωνάκη και επειδή είμαστε στον ΑΝΤ1, θέλω να διορθώσω κάτι, το οποίο έγινε… Δεν είναι κακό, γιατί δεν είναι και υποχρεωμένος ο άνθρωπος, έτσι; Έπαιξε το Σαββατοκύριακο πάρα πάρα πολύ στα sites ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης κατέθεσε στον τηλεμαραθώνιο του ΑΝΤ1 το ποσό των 20.000 ευρώ», ανέφερε αρχικά ο παρουσιαστής.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάγκας ξεκαθάρισε ότι, παρότι ο τραγουδιστής είναι γνωστός για τη φιλανθρωπική του δράση, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έγινε καμία κατάθεση χρημάτων.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης μπορεί να κάνει φιλανθρωπίες και ξέρω εγώ ότι κάνει φιλανθρωπίες, αλήθεια είναι αυτό. Όμως, για να αποκατασταθεί η αλήθεια, δεν κατέθεσε κανένα ποσό ο Γιώργος Μαζωνάκης. Ακούστε τι έγινε», είπε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε, η παρεξήγηση ξεκίνησε από ένα τηλεφώνημα στο τηλεφωνικό κέντρο του τηλεμαραθωνίου: «Κάποιοι επώνυμοι έκατσαν στο τηλεφωνικό κέντρο που είχε στήσει εκεί ο ΑΝΤ1. Ένας απ’ αυτούς ήταν ο συμπαθέστατος Νίκος Κουρής. Κάποια στιγμή χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνει και λέει “γεια σας, λέγομαι Παναγιώτης Μαζωνάκης και θέλω να καταθέσω 20 χιλιάρικα”. Το κλείνει το τηλέφωνο».

Ο Γιώργος Λιάγκας συνέχισε αποκαλύπτοντας ότι το ποσό ουδέποτε κατατέθηκε, ενώ δεν κατέστη δυνατό να εντοπιστεί ξανά το άτομο που τηλεφώνησε: «Ούτε κατέθεσε ποτέ λεφτά και στο τηλέφωνο που είχε αφήσει, έπαιρναν τηλέφωνο πίσω από τον ΑΝΤ1 και δεν τον έβρισκαν ποτέ τον άνθρωπο αυτόν, δεν το σήκωσε».

Σύμφωνα με τον παρουσιαστή, ο άνθρωπος που κάλεσε δήλωσε ότι είναι ξάδερφος του τραγουδιστή: «Είπε ότι είναι ξάδερφος του. Λοιπόν, μπορεί να ήταν πλάκα. Τώρα ο Μαζωνάκης “πουλάει”, οπότε σου λέει ο άλλος είμαι ο Παναγιώτης Μαζωνάκης. Δεν τον βρήκαν τον άνθρωπο, δεν κατατέθηκε ποτέ το ποσό αυτό των 20.000 ευρώ».

«Δεν ξέρω αν ο Γιώργος πήρε μόνος του ή έβαλε κάποιον άλλον να βάλει λεφτά ή αν συμμετείχε στον τηλεμαραθώνιο, ωστόσο αυτό που γράφτηκε περί 20.000 ευρώ που έδωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, για να αποκατασταθεί η τάξη, όχι τίποτα άλλο».

