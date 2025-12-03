Στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 βρέθηκε σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου ο Νίκος Αποστολόπουλος. Ο γνωστός σχεδιαστής μόδας κλήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του Αχιλλέα Μπέου προς τον Σωτήρη Πολύζο για το σακάκι του δημοσιογράφου.

Να αναφέρουμε ότι το σακάκι αυτό το έχει σχεδιάσει ο Νίκος Αποστολόπουλος και ο Αχιλλέας Μπέος ανέφερε πάνω στην σκηνή «Ένα τέτοιο είχε η γιαγιά του για τραπεζομάντηλο. Και το πήρε ο π… και το έκανε σακάκι».

Όσα είπε ο Νίκος Αποστολόπουλος

«Εγώ με τον κ. Μπέο έχουμε παλιά ιστορία, έχουμε έρωτα. Έχει πάρει από εμένα κοστούμι για τον γαμπρό του κι έχει στείλει κόσμο εδώ να αγοράσει κοστούμια. Δεν αστειεύεται μαζί μου. Αστειεύεται με τον λαό του Βόλου, με όλη την Ελλάδα», είπε αρχικά ο Νίκος Αποστολόπουλος.

«Δεν με αφορά. Ο κάθε άνθρωπος, ανάλογα με το επίπεδό του λέει και διάφορα. Δεν με ενοχλεί καθόλου. Εμείς μεγαλώσαμε όλοι, επειδή ήταν και η περίοδος μετά τον πόλεμο… μάθαμε όλοι να λέμε: τρώει σαν π…ς, πηδ@ει σαν π…ς», ανέφερε στη συνέχεια, προκαλώντας την αντίδραση του Γιώργου Λιάγκα.

«Νίκο μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ όμως, είμαστε μια πρωινή εκπομπή», του είπε ο Γιώργος Λιάγκας, διακόπτοντάς τον.

