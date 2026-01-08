Με μια προσωπική εξομολόγηση ξεκίνησε την εκπομπή του ο Γιώργος Λιάγκας, αποκαλύπτοντας τον λόγο που απουσίασε χθες. Όπως ανέφερε ο ίδιος, ένα απρόσμενο ατύχημα μέσα στο σπίτι του τον ανάγκασε να μείνει εκτός τηλεοπτικού αέρα, δηλώνοντας ωστόσο συγκινημένος από το μεγάλο ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου.

«Είμαστε ακόμα ζωντανοί, σαν ροκ συγκρότημα! Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ… Καμιά φορά, επειδή της μόδας είναι στα social media όλοι οι ηλίθιοι να γράφουν βρισιές, όταν μια μέρα πάθεις κάτι και δεις εκατοντάδες μηνύματα αγάπης και συμπάθειας, λες ότι δόξα τω θεώ η πλειοψηφία του κόσμου σκέφτεται ακόμα σοβαρά.

Έπεσα στο σπίτι, χτύπησα στη σπονδυλική στήλη, έπαθα και μια μικρή ζημιά πίσω… Είμαι χαπακωμένος, παίρνω γύρω στα 9 χάπια τη μέρα, οπότε συγχωρήστε με, είμαι λίγο ζαλισμένος, αλλά θα μπορούσαν να ήταν και χειρότερα τα πράγματα. Το μόνο που αξίζει στη ζωή είναι η υγεία», είπε ο Γιώργος Λιάγκας.

govastiletto.gr – Γιώργος Λιάγκας: Ξέσπασε με τις δηλώσεις του Βαρουφάκη – «Εγώ είμαι ηλίθιος και οπισθοδρομικός κι εσύ είσαι ο μοντέρνος»