Στην πρόσφατη απόδρασή του στη Βουδαπέστη με τη Μαρία Αντωνά αναφέρθηκε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας 9 Μαρτίου 2026. Ο παρουσιαστής θέλησε να απαντήσει στα σχόλια των χρηστών στα social media, οι οποίοι αναρωτιούνται επίμονα γιατί το ζευγάρι δεν δημοσιεύει κοινές φωτογραφίες από τις εξορμήσεις του.

Ειδικότερα, ο Γιώργος Λιάγκας είπε: «Κι εγώ ήμουν με τη Μαρία το Σαββατοκύριακο στη Βουδαπέστη. Επειδή βλέπω καμιά φορά – και εγώ δεν τα βλέπω ξέρετε τα σχόλια – «γιατί» λέει «δεν ανεβάζετε μαζί φωτογραφίες»; Είμαστε υποχρεωμένοι να ανεβάσουμε και μαζί φωτογραφίες; Το να κρύβεσαι είναι κακό για τον άνθρωπο που είναι δίπλα σου. Είναι σαν να μην τον τιμάς. Όταν μάλιστα είναι γνωστός.

Αλλά από την άλλη, για ποιο λόγο τώρα να υπάρχουνε δημόσια ενσταντανέ μιας κατάστασης; Για ποιο λόγο τώρα να υπάρχει βορά σε μια προσωπική στιγμή στον κόσμο; «Α πήγανε εκεί μαζί…». Το ότι θα ανεβάσεις φωτογραφίες από ένα μέρος, θα ανεβάσεις…».

«Επειδή το ρίχνουμε στα sites. Εσύ είσαι ένας άνθρωπος που μπαίνεις στα σπίτια του κόσμου πάρα πολλά χρόνια. Θεωρώ λοιπόν ότι στο πλαίσιο ας πούμε της αγάπης και της συμπάθειας και της στήριξης που σου δίνει ο κόσμος όλα αυτά τα χρόνια μπορεί κάποιοι από αυτούς όντως να θέλουν να βλέπουν εικόνες του Γιώργου διαφορετικές από αυτές που βλέπουν καθημερινά» σημείωσε η Φωτεινή Πετρογιάννη στη συνέχεια.

Τότε, ο Γιώργος Λιάγκας απάντησε: «Επειδή με ξέρεις και εσύ είσαι από τους ανθρώπους, επειδή έχουμε κάνει και πολλή παρέα εκτός δουλειάς, που ξέρεις και κάποιες σχέσεις που είχα. Λοιπόν, γνώριζες ότι επειδή τα παιδιά ήταν μικρά, θεωρούσα… Δικό μου θέμα είναι αυτό… Ότι δεν πρέπει να δημοσιοποιήσω σχέση της ζωής μου, γιατί δεν ήθελα τα παιδιά μου να το μάθουνε από ένα site ότι ο μπαμπάς έχει σχέση. Ο μπαμπάς ήταν μοναχός. Έτσι θεωρούσαν τα παιδιά. Το κράτησα πολλά χρόνια. Όταν πια τα παιδιά μεγάλωσαν… Άρα λοιπόν τώρα, δεν κρύβω ότι έχω μια σχέση. Όμως, δεν υπάρχει και λόγος τώρα να ξέρεις “μαζί εδώ, μαζί εκεί, μαζί εκεί”».

Δείτε μετά το 08.38

Δείτε φωτογραφίες που ανέβασε η Μαρία Αντωνά από το ταξίδι της με τον Γιώργο Λιάγκα στη Βουδαπέστη:

