Ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά πραγματοποίησαν μια κοινή βραδινή έξοδο, και επέλεξαν να διασκεδάσουν στο νυχτερινό κέντρο όπου ενώνουν τις δυνάμεις τους η Νατάσα Θεοδωρίδου και η Δέσποινα Βανδή.

Ο παρουσιαστής του «Πρωινού» του ΑΝΤ1 και η ραδιοφωνική παραγωγός και παρουσιάστρια της εκπομπής Mega Non Stop έκαναν ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές υποχρεώσεις τους, απολαμβάνοντας από κοντά το μουσικό πρόγραμμα των δύο αγαπημένων ερμηνευτριών.

Ο φωτογραφικός φακός του govastileto.gr απαθανάτισε τον Γιώργο Λιάγκα και τη Μαρία Αντωνά, οι οποίοι πόζαραν μαζί, χαμογελαστοί και ευδιάθετοι, κατά τη διάρκεια της εξόδου τους.

Η Μαρία Αντωνά επέλεξε για τη συγκεκριμένη εμφάνιση ένα κομψό total black look, με μαύρο φόρεμα και εντυπωσιακές γούνινες λεπτομέρειες στα μανίκια, το οποίο συνδύασε με ψηλοτάκουνα πέδιλα. Ο Γιώργος Λιάγκας, από την πλευρά του, επέλεξε ένα πιο casual ντύσιμο, συνδυάζοντας το μαύρο δερμάτινο μπουφάν του με γκρι τζιν.

Άλλωστε, ο Γιώργος Λιάγκας συνδέεται με μακροχρόνια φιλία με τη Νατάσα Θεοδωρίδου, την οποία έχει στηρίξει αρκετές φορές με την παρουσία του στις νυχτερινές της εμφανίσεις. Μάλιστα, ο παρουσιαστής είχε συμμετάσχει στο παρελθόν και σε video clip της γνωστής τραγουδίστριας, με την οποία διατηρεί πολύ καλές σχέσεις.

Όσο για την προσωπική του ζωή, ο Γιώργος Λιάγκας συνεχίζει να επιλέγει χαμηλούς τόνους, όπως και η Μαρία Αντωνά. Οι δυο τους, ωστόσο, πραγματοποιούν όλο και συχνότερα κοινές δημόσιες εμφανίσεις, χωρίς να αποφεύγουν πλέον τον φωτογραφικό φακό.

govastiletto.gr – Έκπληξη από τον Γιώργο Λιάγκα: Στήριξε τον Λάκη Λαζόπουλο για την πρωτοχρονιάτικη γιορτή του Δήμου Αθηναίων