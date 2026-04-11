Στο ησυχαστήριό του στην Τήνο βρίσκεται ο Γιώργος Λιάγκας για τις ημέρες του Πάσχα, έχοντας στο πλευρό του τη Μαρία Αντωνά. Ο παρουσιαστής του ANT1 άφησε για λίγο το πλατό της εκπομπής του, επιλέγοντας να χαλαρώσει στο εξοχικό του δίπλα στο κύμα και να απολαύσει την ηρεμία της Μεγάλης Εβδομάδας μαζί με τη σύντροφό του.

Ωστόσο, όπως φαίνεται, δεν αποχωρίζεται εύκολα τις αγαπημένες του συνήθειες. Το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής, ο Γιώργος Λιάγκας μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει έτοιμος για βουτιά, γράφοντας χαρακτηριστικά: «Ώρα για βουτιά».

Μάλιστα, σε βίντεο που ανέβασε, σχολίασε με χιούμορ πως «δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα», πριν βουτήξει στη θάλασσα, δείχνοντας πως απολαμβάνει στο έπακρο τις βουτιές του, ακόμη και μέσα στο Πάσχα.

Λίγο πριν βουτήξει ο παρουσιαστής ευχήθηκε στους διαδικτυακούς φίλους του «Καλό Πάσχα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giorgos Liagas (@gliagas)

govastiletto.gr -Γιώργος Λιάγκας: Σκληρή επίθεση στον Άδωνι Γεωργιάδη για το «ρουσφέτι» στον ΟΠΕΚΕΠΕ