Ο Γιώργος Λιάγκας έκανε μία αιχμηρή αναφορά με φόντο την εκπομπή Σαββατοκύριακο Παρέα της Κατερίνας Καραβάτου, το πρωί της Τρίτης 24 Φεβρουαρίου.

Αφορμή στάθηκε ο viral live χαιρετισμός του Brad Pitt στον δημοσιογράφο Θάνο Βάγιο και την κάμερα του Πρωινού, που αμφισβητήθηκε στη συνέχεια από τον ρεπόρτερ Αρτ Αντιμιάν.

«Να σας πω ένα παρασκήνιο, να σας χαλάσω το όνειρο; Χαιρετούσε πολύ κόσμο…» σχολίασε ο ρεπόρτερ, με τη Μαρία Αντωνά να σχολιάζει: «Ο Θάνος Βάγιος ήταν ο μόνος δημοσιογράφος 200 μέτρα κάτω από τον Brad Pitt. Οι υπόλοιποι ήταν από την άλλη πλευρά».

«Βγαίνουν άλλες εκπομπές και λένε ότι εμείς… βγάζουμε κάτι το εντυπωσιακό. Την προηγούμενη μέρα ισχυρίζονταν ότι εμφανίζονται σωσίες, την επόμενη μέρα βγήκε ότι ο Brad χαιρέτησε όλες τις κάμερες, αλλά όχι του Πρωινού, όπως είπε η εκπομπή του Σαββατοκύριακου. Το άκουσα και εγώ εκεί. Οι υπόλοιπες κάμερες ήταν στην άλλη πλευρά του λιμανιού. Κάτι να πεις αρνητικό για το Πρωινό, οτιδήποτε, αρκεί να ειπωθεί. Πες το κι ας πέσει κάτω», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας με τον γνωστό αιχμηρό του τρόπο.

Govastiletto.gr – Μαρία Αντωνά-Γιώργος Λιάγκας: Διασκέδασαν στον Φέρρη μαζί με φίλους και την ομάδα του Πρωινού του ΑΝΤ1