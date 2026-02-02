Την έντονη αντίθεσή του για την επιλογή του Κέντρου Αθηνών ως χώρο προβολής του ντοκιμαντέρ Melania εξέφρασε ο Γιώργος Λιάγκας το πρωί της Δευτέρας 2/2. Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 σχολίασε αιχμηρά το γεγονός ότι μια επίσημη εκδήλωση της αμερικανικής πρεσβείας φιλοξενήθηκε στο νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζονται ο Κωνσταντίνος Αργυρός και η Δέσποινα Βανδή, κάνοντας λόγο για αταίριαστη επιλογή.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας, τόνισε ότι δεν ήταν το κατάλληλο μέρος για να προβληθεί κάτι τέτοιο. Ο παρουσιαστής, είπε χαρακτηριστικά: «Στη ζωή υπάρχει και το “όχι”. Ακόμη και τους φίλους μας μπορεί να τους στεναχωρήσουμε. Το Κέντρο Αθηνών δεν είναι κινηματογράφος, πήγαινε σε έναν κινηματογράφο και καν’ το. Καλείς εσύ, είσαι από τους δημοφιλέστερους καλλιτέχνες, και βάζεις το όνομά σου δίπλα από τον Τραμπ; Πήγαινε δίπλα, δεν θα σε παρεξηγήσει κανείς. Έτρωγε τα στρείδια στον Αργυρό. Δεν μπορεί να κάνει την ταινία εκεί. Το απολαμβάνει, αυτό είναι το πρόβλημα».

Το ντοκιμαντέρ Melania χρηματοδοτήθηκε με δεκάδες εκατομμύρια δολάρια από την Amazon. Η ταινία επιχειρεί να σκιαγραφήσει τη Μελάνια Τραμπ μέσα από πιο προσωπικές στιγμές, καθημερινές εικόνες και σιωπές, κρατώντας αποστάσεις από την πολιτική αντιπαράθεση. Πιο ανοιχτή εμφανίζεται όταν μιλά για την απώλεια της μητέρας της, ενώ παραμένει προσεκτική και συγκρατημένη σε ό,τι αφορά τον ρόλο της ως Πρώτη Κυρία. Ανάμεσα σε εκείνους που έδωσαν το παρών στην πρεμιέρα ήταν οι: Μαριέττα Χρουσαλά, Μαρίνα Βερνίκου, Έβελυν Καζαντζόγλου και ο Θάνος Πλεύρης με τη σύζυγό του, Λένα Παπαθεολόγου. ​Η βραδιά είχε αυστηρό ενδυματολογικό κώδικα «Gala Chic» σε τόνους του άσπρου και του μαύρου (Black and White). Η προβολή της ταινίας ήταν προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 20:00, ενώ αμέσως μετά, περίπου στις 21:45, ακολούθησε cocktail reception για τους εκλεκτούς παρευρισκόμενους.

