Νέες φωτογραφίες από την πρόσφατη βραδινή έξοδο του Γιώργου Λιάγκα και της Μαρίας Αντωνά εξασφάλισε ο φωτογραφικός μας φακός.

Συγκεκριμένα, ο Γιώργος Λιάγκας και η Μαρία Αντωνά που είναι μαζί περίπου ενάμιση χρόνο, το βράδυ της Παρασκευής 5 Δεκεμβρίου, διασκέδασαν με την παρέα τους στο νυχτερινό κέντρο όπου τραγουδάει ο Νίκος Οικονομόπουλος.

Λίγο μετά την πολυσυζητημένη συνέντευξη του τραγουδιστή στον παρουσιαστή, ο Γιώργος Λιάγκας διασκέδασε στον Νίκο Οικονομόπουλο και φυσικά βρέθηκε και στο καμαρίνι με τη σύντροφό του, Μαρία Αντωνά για να του ευχηθούν και από κοντά για την ονομαστική γιορτή του.

«Είπε ότι κάποια στιγμή τυφλώθηκε. Τραγουδούσε και τυφλώθηκε, δεν έβλεπε μπροστά του. Άνοιξε τα μάτια του και είδε έναν άνθρωπο σαν να ήταν η σωτηρία του αυτή. Μια άλλη φωνή μέσα του έλεγε: “Θα τα καταφέρεις, βγες και τραγούδα”.

Όλη αυτή τη μάχη δίνουμε όσοι έχουμε περάσει τέτοιες φάσεις κατάθλιψης ή κρίσεις πανικού γιατί ίδια αιτία είναι και για την κατάθλιψη και για την κρίση πανικού. Αυτό είναι το ένα σημαντικό που είπε, το άλλο τώρα που είπε για την οικογένεια, καταλαβαίνετε ότι ο Νίκος είναι ένα πληγωμένο παιδί. Στα παιδικά του χρόνια είχε το μεγαλείο, μέσα από τη σχέση του με τον Θεό να συγχωρήσει τους ανθρώπους που τον πλήγωσαν στα νεανικά του χρόνια», είπε για τον Νίκο Οικονομόπουλο ο Γιώργος Λιάγκας μετά την αποκαλυπτική συνέντευξη του τραγουδιστή στο «Πρωινό» του ANT1.

Δείτε νέες φωτογραφίες από την σπάνια βραδινή τους έξοδο στα μπουζούκια:

