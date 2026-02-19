Ο Γιώργος Λιάγκας τοποθετήθηκε για τα δημοσιεύματα που ήθελαν τον Φώτη Ιωαννίδη και την Ελένη Βουλγαράκη να ετοιμάζονται για γάμο το καλοκαίρι.

Το ζευγάρι διέψευσε κατηγορηματικά τις φήμες, τονίζοντας πως δεν ισχύει τίποτα από όσα αναφέρθηκαν.

Ο παρουσιαστής ανέφερε πως τέτοια δημοσιεύματα είναι πιεστικά και μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τη σχέση ενός ζευγαριού.

Σχολίασε επίσης με χιούμορ, αλλά και σοβαρότητα, τη διαδικασία διασταύρωσης πληροφοριών, θέλοντας να δείξει πως πολλές φορές, τα ρεπορτάζ βασίζονται σε φήμες, και όχι στην πραγματικότητα.

Ο Λιάγκας υπογράμμισε πως τέτοιου είδους φήμες δεν βοηθούν κανέναν και μπορεί να δημιουργήσουν παρανοήσεις.

