Ο Γιώργος Λιάνης έδωσε, την Πέμπτη 5 Μαρτίου, μια συνέντευξη από καρδιάς στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 με τον Γιώργο Λιάγκα.

Ο δημοσιογράφος μίλησε για τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, τα παιδιά του αλλά και την τωρινή του σύντροφο.

«Δεν μου αρέσει η λέξη συνταξιούχος. Η δουλειά σε κρατάει σε μια ενέργεια. Και σου δίνει και μία συγκίνηση. Και ξέρεις ότι για να το κάνεις αυτό στα 84, που είμαι εγώ, μπορείς να τα κάνεις όλα τα πράγματα. Κι εγώ τα κάνω. Καθημερινά γράφω 3 ώρες και διαβάζω άλλες 3, κάθε βράδυ. Το μυαλό παραμένει πάντα σε εγρήγορση. Το σώμα το κράτησα, επειδή παλιότερα υπήρξα παίκτης του Ηρακλή», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιάνης μίλησε για τις γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του, τα παιδιά και τα εγγόνια του: «Οι γυναίκες που ήταν κοντά μου φρόντιζα να μην πονέσουν. Δεν τις εγκατέλειπα τόσο εύκολα. Τις αναδείκνυα τις σχέσεις μου. Δεν ήμουν και κανένας κατακτητής, ένας δημοσιογράφος ήμουν. Απλώς δημοσιογράφος είναι ευλογημένος γιατί του είναι εύκολο να συναντήσει πολλά πρόσωπα. Έκανα τις γυναίκες να αισθάνονται μοναδικές. Αυτό είναι το μυστικό.

Υπήρξα γαλαντόμος σύντροφος, άλλα κάκιστος σύζυγος. Με παγίδευε η δουλειά που κάνουμε. Δεν ήμουν πιστός. Έχω κάνει τρεις γάμους, δύο παιδιά και πέντε εγγόνια. Είμαι εξαιρετικός παππούς και πανάθλιος πατέρας. Τα παιδιά μου προσέφεραν ένα μεγάλο άλλοθι, γιατί με αγαπούσαν βλέποντάς με να κάνω αυτό που αγαπώ».

Για την προσωπική ζωή του και τη σύντροφό του, ο Γιώργος Λιάνης είπε: «Είμαι σε μια σχέση εδώ και πολλά χρόνια, είναι ένα λαϊκό παιδί. Είμαστε μαζί 30 χρόνια, σχέση ζωής. Αυθόρμητη, ειλικρινής, δεν αγαπάει τα Μέσα, τη δουλειά μου, αλλά αγαπάει πολύ τον Γιώργο με την έννοια ότι αγαπάω πολύ τους ανθρώπους. Τα δύο παιδιά της τα αγάπησα σαν να είναι δικά μου».

govastiletto.gr – Ο Γιώργος Λιάνης εξομολογείται: «Θέλω να φύγω όπως ήρθα, γυμνός – Την χάρηκα την ζωή μου, την έζησα σαν 5 ζωές»