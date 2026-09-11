Ο παθολόγος του Γιώργου Μαζωνάκη, Χρήστος Ζαφειρίου, λίγες ώρες μετά τον θάνατο του αγαπημένου τραγουδιστή, αποκάλυψε όσα γνώριζε για την κατάσταση της υγείας του το τελευταίο διάστημα.

Ο γιατρός αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που είχε συναντήσει από κοντά τον Γιώργο Μαζωνάκη, σημειώνοντας πως αυτό είχε συμβεί περίπου δύο μήνες πριν.

Κατά τη διάρκεια εκείνης της επικοινωνίας, σύμφωνα με τον Χρήστο Ζαφειρίου, ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν είχε μιλήσει για κάποιο πρόβλημα υγείας, αλλά για τα επόμενα επαγγελματικά του βήματα. Μάλιστα, είχε αναφερθεί στο νέο πρόγραμμα που ετοίμαζε και στα σχέδιά του για το προσεχές διάστημα.

Ο παθολόγος αποκάλυψε, παράλληλα, πως ο τραγουδιστής είχε νοσηλευτεί τον περασμένο Φεβρουάριο, ενώ αναφέρθηκε και στις εξετάσεις που είχαν πραγματοποιηθεί εκείνη την περίοδο.

«Εγώ τελευταία φορά πήγα να τον δω περίπου δύο τρεις μήνες, αλλά είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά πριν από μια εβδομάδα. Μου μίλαγε ότι ήταν πάρα πολύ χαρούμενος για το πρόγραμμα που θα πήγαινε στο νέο του μαγαζί. Δεν μου έδωσε την εντύπωση ότι υποφέρει ή ότι έχει κάποιο πρόβλημα», είπε αρχικά ο Χρήστος Ζαφειρίου στην εκπομπή “Live News” .

Και συμπλήρωσε: «Θα κάτσω να ηρεμήσω. Κι εμείς αναμένουμε να ακούσουμε. Πραγματικά, είμαστε συγκλονισμένοι. Μου έλεγε για τα σχέδια του ο άνθρωπος, τι είχε και χαιρόταν και χθες μαθαίνουμε αυτό».

«Νοσηλεύτηκε τον Φλεβάρη μήνα. Είχε κάνει μια σπαστική κολίτιδα. Τότε λοιπόν είχε κάνει πολλές εξετάσεις, είχαμε ελέγξει τα πάντα. Ήταν πάρα πολύ καλά. Και γενικά όλα αυτά τα χρόνια που τον ξέρω, όποτε έκανε εξετάσεις, δεν είχε εμφανίσει κάποιο πρόβλημα υγείας», αποκάλυψε ο Χρήστος Ζαφειρίου.

«Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι η πλασμαφαίρεση γίνεται σε νοσοκομείο. Δεν το έχω ακούσει ποτέ στα τόσα χρόνια, να γίνεται σε ιδιωτικό ιατρείο. Ενδεχομένως μπορεί και να γίνεται, αλλά δεν το έχω ακούσει. Θέλει μια εξειδίκευση αυτό. Θέλει εξετάσεις αίματος να προηγηθούν. Θέλει ένα καρδιογράφημα. Είμαστε συγκλονισμένοι», κατέληξε ο Χρήστος Ζαφειρίου.

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