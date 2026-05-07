Ο Γιώργος Μαζωνάκης βρίσκεται αυτές τις ημέρες στο Άγιο Όρος και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς ακολούθους του στιγμές από την ιδιαίτερη εμπειρία που ζει εκεί.

Πιο συγκεκριμένα, μέσα από ένα βίντεο που δημοσίευσε στα instastories, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι πέρασε χρόνο στην κουζίνα της Μονής, συμμετέχοντας στο μαγείρεμα μαζί με τους ανθρώπους που τον φιλοξενούν.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης εμφανίζεται στο απόσπασμα χαλαρός και ευδιάθετος, φορώντας ποδιά μαγειρικής και κρατώντας μια κουτάλα στο χέρι. Την ώρα που ανακάτευε τα υλικά στο τηγάνι, δεν έχασε το κέφι του και άρχισε να τραγουδά, δημιουργώντας μια ζεστή και αυθόρμητη ατμόσφαιρα μέσα στην κουζίνα της Μονής.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο Γιώργος Μαζωνάκης γύρισε την κάμερα προς το μέρος του και μίλησε στους ακολούθους του με χαμόγελο, λέγοντας: «Τι γίνεται παιδιά; Βρίσκομαι στο Άγιο Όρος, μαγειρεύω μέσα στο κελί μαζί με τον Αρτέμιο και τον Γιώργο που με έφερε εδώ. Σήμερα είναι του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν».

Μέσα από αυτό το σύντομο βίντεο, ο Γιώργος Μαζωνάκης έδειξε μια πιο χαλαρή και καθημερινή πλευρά του, περνώντας στιγμές ηρεμίας στο Άγιο Όρος μακριά από τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας. Με καλή διάθεση και χιούμορ, συμμετείχε στο μαγείρεμα μαζί με τους ανθρώπους της μονής, ενώ δεν παρέλειψε να στείλει και τις ευχές του σε όσους γιόρταζαν την ημέρα του Αγίου Γεωργίου με το παλιό ημερολόγιο.

