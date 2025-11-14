Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Παπαδάκης ανέλαβε τον συντονισμό μιας σημαντικής συζήτησης με θέμα την παιδική κακοποίηση, που διοργάνωσε το Σωματείο Ελίζα το απόγευμα της Πέμπτης, 13 Νοεμβρίου 2025.

Μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης, ο παρουσιαστής μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες των εκπομπών που κάλυπταν το event. Στις δηλώσεις του, ο Γιώργος Παπαδάκης μίλησε στις κάμερες για το πώς διαμορφώνεται πλέον η καθημερινότητά του, για το πόσο του λείπει η ένταση της δουλειάς, αλλά και για τους Παναγιώτη Στάθη και Άννα Λιβαθυνού, που έχουν αναλάβει την παρουσίαση της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα».

Aναφερόμενος στην καθημερινότητά του μετά το τέλος της εκπομπής, είπε: «Μου λείπει η δουλειά, είχα συνηθίσει να δουλεύω 17-18 ώρες την ημέρα. Τώρα δουλεύω πολύ λιγότερες, αλλά έχω σκοπό να επιμηκύνω τον χρόνο της δουλειάς. Δεν μπορώ να κάθομαι. Ξυπνούσα 2 η ώρα χωρίς ξυπνητήρι. Τώρα ξυπνάω 6 η ώρα το πρωί».

Μιλώντας για το τι παρακολουθεί στην τηλεόραση, συμπλήρωσε: «Παρακολουθώ σχεδόν όλες τις εκπομπές. Παρακολουθώ πράγματα τα οποία μπορούν να μου προκαλέσουν ενδιαφέρον, αλλά είναι λίγα».

Τέλος, σε ερώτηση για τον Παναγιώτη Στάθη και την Άννα Λιβαθυνού, που πλέον βρίσκονται στο τιμόνι της πρωινής εκπομπής του ANT1, απάντησε: «Είναι από τα παιδιά μου. Είμαι αισιόδοξος, το περήφανος είναι σχετικό. Περήφανα είναι τα παιδιά γιατί πραγματικά κάνουν μια καταπληκτική δουλειά. Ουδείς αναντικατάστατος, δεν υπάρχουν ιδιοκτήτες προγραμμάτων στην τηλεόραση. Είμαστε πρόσωπα περαστικά».

govastiletto.gr -Γιώργος Παπαδάκης: Χαλαρή βόλτα στο Κολωνάκι στην πρώτη του δημόσια εμφάνιση μετά το φινάλε του «Καλημέρα Ελλάδα»