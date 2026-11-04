Τον εκπρόσωπό της για τον 71ο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision ανακοίνωσε η Κύπρος, επιλέγοντας τον Γιώργο Περρή, έναν καταξιωμένο ερμηνευτή με διεθνή πορεία.

Η επίσημη ανακοίνωση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τετάρτης 4 Νοεμβρίου μέσα από την εκπομπή «Όμορφη Μέρα» του ΡΙΚ 1. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης ετοιμάζει τις βαλίτσες του για το Μπουργκάς της Βουλγαρίας, όπου τον ερχόμενο Μάιο θα ανέβει στη σκηνή της Arena Burgas για να εκπροσωπήσει τη χώρα στη μεγάλη ευρωπαϊκή μουσική διοργάνωση.

Η Eurovision 2027 θα λάβει χώρα στη Βουλγαρία, με τους δύο ημιτελικούς να διεξάγονται την Τρίτη 11 και την Πέμπτη 13 Μαΐου, ενώ ο μεγάλος τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 15 Μαΐου 2027.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στο τραγούδι με το οποίο θα διαγωνιστεί ο Γιώργος Περρής, αλλά και στη σκηνική παρουσία που θα ετοιμάσει η κυπριακή αποστολή. Περισσότερες λεπτομέρειες αναμένεται να γίνουν γνωστές το επόμενο διάστημα.

Ποιος είναι ο Γιώργος Περρής

Ο Γιώργος Περρής συγκαταλέγεται στους Έλληνες ερμηνευτές που έχουν διαγράψει μια σπουδαία πορεία εκτός συνόρων, μετρώντας εμφανίσεις σε εμβληματικά θέατρα και συνεργασίες με διεθνούς φήμης δημιουργούς.

Γεννημένος στην Αθήνα από Έλληνα πατέρα και Γαλλίδα μητέρα, μεγάλωσε σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον που διαμόρφωσε την ιδιαίτερη καλλιτεχνική του ταυτότητα. Η ευχέρειά του να τραγουδά σε πολλές γλώσσες —όπως τα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά— σε συνδυασμό με ένα ρεπερτόριο που παντρεύει την ποπ αισθητική με λυρικά και κινηματογραφικά στοιχεία, τον καθιστούν έναν από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της γενιάς του.

Καθοριστικό ρόλο στην καλλιτεχνική του διαδρομή διαδραμάτισε ο Μίμης Πλέσσας, ο οποίος αναγνώρισε το ταλέντο του όταν ήταν μόλις 17 ετών.

Στην πορεία της καριέρας του συνεργάστηκε με σπουδαίες προσωπικότητες, όπως η Νάνα Μούσχουρη, ο Μάριος Φραγκούλης, η Lara Fabian και ο βραβευμένος με Όσκαρ συνθέτης Michel Legrand.

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Έχει εμφανιστεί σε σημαντικούς συναυλιακούς χώρους, ανάμεσά τους το Lincoln Center της Νέας Υόρκης, το Ηρώδειο και το Place des Arts του Μόντρεαλ.

Η κατάκτηση της Αμερικής

Εμφανίσεις σε μυθικά venues: Έχει τραγουδήσει ως headliner σε μερικές από τις εμβληματικότερες σκηνές του πλανήτη, όπως το Lincoln Center και το Madison Square Garden στη Νέα Υόρκη, το Le Zenith στο Παρίσι και το Ωδείο Ηρώδου Αττικού στην Αθήνα.

Το φαινόμενο του PBS: Τα δύο μεγάλα τηλεοπτικά του αφιερώματα, “Live from Jazz At Lincoln Center” και “Live At The Acropolis”, μεταδόθηκαν από το αμερικανικό δίκτυο PBS, αγγίζοντας περισσότερους από 150 εκατομμύρια τηλεθεατές.

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Η αναγνώριση από τα βραβεία GRAMMY (2021)

Επιλέχθηκε από την Ακαδημία των βραβείων για τη σειρά βίντεο “Global Spin”, όπου ερμήνευσε το τραγούδι του “No Armor” κάτω από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης.

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Το ανθρωπιστικό του έργο

Το 2022 ανέλαβε επίσης τον ρόλο του Πρεσβευτή Καλής Θελήσεως της UNICEF στην Ελλάδα, με επίκεντρο την καταπολέμηση της βίας κατά των παιδιών.

Επίσης, την ίδια χρόνια επιπλέον, μίλησε ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του στο περιοδικό People, με στόχο να αποτελέσει θετικό πρότυπο για τους νέους ανθρώπους και να στηρίξει τα δικαιώματα της LGBTQIA+ κοινότητας.

Η απόφαση να κάνει δημόσιο coming out

Ο Γιώργος Περρής έχει μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλική του ταυτότητα και την απόφασή του να κάνει δημόσιο coming out, περιγράφοντάς το ως μια βαθιά πολιτική πράξη με στόχο να βοηθήσει νέα παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες.

Ο ίδιος έχει τονίσει ότι το δημόσιο coming out του δεν έγινε απλώς για προσωπικούς λόγους, αλλά με αφορμή δύσκολες ιστορίες εφήβων, θέλοντας να στείλει ένα μήνυμα αποδοχής και στήριξης.

Έχει αποκαλύψει πως στο παρελθόν είχε υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο που περιλάμβανε όρο σιωπής, ο οποίος του απαγόρευε να μιλήσει ανοιχτά για τη σεξουαλικότητά του.

Αναφερόμενος στην αντίδραση της μητέρας του, έχει μοιραστεί ότι αρχικά αντέδρασε σχετικά ψύχραιμα, αλλά αργότερα ένιωσε ενοχές και σκέφτηκε αν έφταιξε η ίδια, ενώ μετά την ανακοίνωση δέχτηκε πολλά συγκινητικά μηνύματα από παιδιά από όλο τον κόσμο.

To βίαιο διαζύγιο των γονιών μου και η πολυτάραχη σχέση με τον πατέρα του

Ο Γιώργος Περρής το 2024 σε συνέντευξή του στο Down Town είχε μιλήσει για το διαζύγιο των γονιών του που ήρθε όταν ακόμα ήταν πολύ μικρός, τον πατέρα του με τον οποίο δε μιλούσε για 24 χρόνια αλλά και τον τρόπο που αποκαταστάθηκαν οι σχέσεις τους.

«Είχα δύσκολα παιδικά χρόνια. Έζησα ένα πολύ βίαιο διαζύγιο των γονιών μου, στο οποίο εγώ και ο αδελφός μου χωριστήκαμε όταν ήμουν 5 χρονών. Ο καθένας πήγε σε άλλο σπίτι: εκείνος με τον πατέρα μας κι εγώ με τη μητέρα μας», εξομολογήθηκε αρχικά ο Γιώργος Περρής.

«Ήμασταν σαν αιχμάλωτοι πολέμου σε μία εμπόλεμη ζώνη ανάμεσα σε δύο γονείς, γεγονός που άφησε πάρα πολλές πληγές. Κανένα παιδί δεν πρέπει να γίνεται μπαλάκι ανάμεσα σε δύο γονείς, όπως γίναμε εγώ και ο αδελφός μου. Αυτό μου άφησε πολλές ανασφάλειες και θέματα που έπρεπε να λυθούν», ανέφερε σε άλλο σημείο της συνέντευξής του ο Γιώργος Περρής.

«Οι σχέσεις με τον πατέρα μου αποκαταστάθηκαν. Δεν μιλούσαμε για 24 χρόνια. Έρχεται πια σε όλες μου τις συναυλίες. Σ’ αυτό βοήθησε και η ψυχανάλυση που έκανα. Πολλή δουλειά με τον εαυτό μου για να μπορέσω να σβήσω τις αποστάσεις», αποκάλυψε ο τραγουδιστής.

«Τον πήρα τηλέφωνο πριν τρία χρόνια και τον κάλεσα σε μία συναυλία μου στο «Παλλάς». Ήρθε και μετά βγήκαμε για να τα πούμε. Υπήρχε τεράστια αμηχανία σε εκείνο το ραντεβού αλλά ταυτόχρονα ήταν και πολύ συγκινητικό. Μια κουβέντα μετά από τόσα χρόνια μου έλυσε πολλές απορίες», είπε σε άλλο σημείο ο Γιώργος Περρής.

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govastiletto.gr -Ο Γιώργος Περρής αποκαλύπτει: «Με τον πατέρα μου δε μιλούσαμε για 24 χρόνια»