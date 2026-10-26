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Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιτυχίας στον «Βοτανικό»!
Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο «Βοτανικός» γίνεται ξανά το στέκι της Αθήνας.
Ο Νίκος Μακρόπουλος και π Γιώργος Σαμπάνης στην απόλυτη μουσική συνάντηση του φετινού χειμώνα!
Μαζί τους η Τάνια Μπρεάζου.
Συμμετέχουν η Kianna και ο Zaf.
Πληροφορίες:
Βοτανικός (Ιερά Οδός 72)
Πρεμιέρα: 30 Οκτωβρίου
Κάθε Παρασκευή και Σάββατο
Τηλέφωνα Κρατήσεων: 210 3473835, 6978000087
Οnline κρατήσεις: www.votanikos.gr
govastiletto.gr – Η ατάκα του Γιώργου Σαμπάνη για τα αρνητικά σχόλια στο διαδίκτυο – «Τα κακά τα μαθαίνεις πρώτος»