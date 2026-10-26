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Ο Γιώργος Σαμπάνης και ο Νίκος Μακρόπουλος για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιτυχίας στον «Βοτανικό»!

Από την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, κάθε Παρασκευή και Σάββατο, ο «Βοτανικός» γίνεται ξανά το στέκι της Αθήνας.

Ο Νίκος Μακρόπουλος και π Γιώργος Σαμπάνης στην απόλυτη μουσική συνάντηση του φετινού χειμώνα!