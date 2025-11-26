Ο Γιώργος Σεϊταρίδης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Breakfast@Star» και τη δημοσιογράφο Ελισάβετ Παπακωνσταντίνου, όπου αναφέρθηκε στην αποχή του από την υποκριτική και τη ζωή του στο Πήλιο. Ο ηθοποιός επιστρέφει δυναμικά στο θέατρο με την παράσταση «Σκοτώνουν τα άλογα πριν πεθάνουν».

«Νιώθω λίγο περίεργα γιατί είχα αποχή μια δεκαετία αλλά συνάμα χαρούμενος. Περνάω καλά τελικά στο θέατρο, μου αρέσει», είπε χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σεϊταρίδης.

Για τον λόγο που ο ίδιος αποφάσισε να απομονωθεί: «Περάσανε στιγμές που φοβόμουν να επιστρέψω, το έσβηνα κι εγώ… το έκανα ότι δεν υπάρχει, αλλά φούντωσε αυτό το θέμα. Οπότε λέω ο μόνος τρόπος να ησυχάσω είναι να το δοκιμάσω και ό,τι θέλει ας γίνει. Τα πρώτα χρόνια που ήμουν στο Πήλιο το τηλέφωνο χτύπαγε για προτάσεις, αλλά όταν σε καλούσανε και έλεγες όχι, κάποια στιγμή σου λένε: Άστον, δεν θέλει ο άνθρωπος».

Στη συνέχεια ο Γιώργος Σεϊταρίδης παραδέχτηκε πως η απομόνωσή του ήταν μια εσωτερική αναζήτηση: «Κανένα τραύμα, δεν πήγα να ξεπεράσω τίποτα, δεν έκοψα τα ναρκωτικά και πήγα, όπως ακούγεται. Ήταν απλά μια εσωτερική αναζήτηση», είπε ο Γιώργος Σεϊταρίδης στην κάμερα του Star.

Ο γνωστός ηθοποιός γνώρισε μεγάλη επιτυχία μέσα από τον ρόλο του στη σειρά του Mega, Singles. Ακολούθησαν οι επόμενες δουλειές σε θέατρο και τηλεόραση, μέχρι την στιγμή που αποφάσισε να απομονωθεί στο Πήλιο με τη σύζυγό του, όπου και ασχολήθηκε με την αγροτική ζωή.

